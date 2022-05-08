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    首頁　>　基隆市

    逆時中？基隆市府急「澄清」提報20萬劑快篩 不是3萬劑

    基隆市政府今天晚間發表聲明「澄清」，基隆市提報的是20萬劑快篩試劑，不是陳時中所說的3萬劑，3萬劑根本不用幾天就用完了。圖為林右昌日前示範操作快篩試劑。（資料照，圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府今天晚間發表聲明「澄清」，基隆市提報的是20萬劑快篩試劑，不是陳時中所說的3萬劑，3萬劑根本不用幾天就用完了。圖為林右昌日前示範操作快篩試劑。（資料照，圖為基隆市政府提供）

    2022/05/08 22:00

    〔記者俞肇福／基隆報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天（8日）在疫情記者會中表示，5月4日已詢問各地方政府所需的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑數量，其中，基隆市提報3萬劑，最後中央撥發18萬劑，不會不夠，甚至高於全國平均，地方如有需求，應盡早向中央提報。基隆市政府晚間近9點發聲明「澄清」，市府提報的是20萬劑、不是3萬劑，3萬劑根本不用幾天就用完了。

    基隆市政府發言人、觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，中央給的公費快篩主要是要配發給「居家隔離者」、「居家檢疫者」及發生群聚事件時「緊急疫調感控」使用的，基隆走在全國疫情最前線，防疫需求本來就在全國平均之上，快篩試劑從4月下旬就開始缺，基隆市提報的是「20萬劑」，不是「3萬劑」，3萬劑根本不用幾天就用完了。

    至於陳時中指稱，中央未限制地方自行採購快篩試劑，如有需要，地方「可自行購買」。曾姿雯說，快篩試劑可自行購買，實際上是「有行無市」，買不到，基隆市4月14日就在共同供應平台下訂20萬劑，但廠商至今只出貨1萬劑，「這就是前線實際的狀況」。

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