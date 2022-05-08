快篩陰性才行！基隆國中小學8校長連任遴選皆成功

111學年度基隆市國中小學校長連任遴選作業今天在武崙國小登場，共有8位校長連任，均順利通過；圖為百福國中校長陳斯彬（右2）順利通過連任。（記者俞肇福攝）

2022/05/08 18:05

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市111學年度公立國中校長、國小校長連任遴選作業今天在武崙國小登場，8位參與遴選的校長都順利過關連任成功；教育處長杜國正指出，今年受到本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，首度要求今天參與遴選的校長，昨天晚上8點前完成快篩作業，8位校長快篩結果都是快篩陰性。

基隆市政府111學年度公立國中校長、國小校長連任遴選作業，包括百福國中陳斯彬、成功國中張志明、八斗國小羅世彬、安樂國小蕭玉盞、成功國小陳怡君、深澳國小莊智森、堵南國小胡智強、尚仁國小楊金芳。8人都順利通過連任。

杜國正指出，由於本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情確診案例與日俱增，校長遴選作業必須做好高規格防疫準備，所以要求遴選的校長們必須先做好快篩採檢，都是快篩陰性才能進入會場；杜國正指出，如果參與遴選的校長快篩是陽性，則必須在家開啟視訊遴選，教育處已經準備了遠距視訊校長遴選作業的備案，所幸8位校長快篩採檢都是陰性，都沒有使用到居家遠距遴選作業。

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111學年度基隆市國中小學校長連任遴選作業今天在武崙國小登場，共有8位校長連任，均順利通過；今年受到疫情影響，8位參與遴選的校長都必須在昨天晚上做快篩採檢，還好8人都陰性。（記者俞肇福攝）

111學年度基隆市國中小學校長連任遴選作業今天在武崙國小登場，今年受到疫情影響，參與遴選的校長都必須在昨天晚上做快篩採檢，如果快篩陽性，就必須啟動遠距線上遴選的備案。（記者俞肇福攝）

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