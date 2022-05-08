法定傳染病通報系統有誤 基隆7日確診人數應為1558人

基隆市目前在衛生福利部部立基隆醫院、基隆長庚醫院、三軍總醫院及礦工醫院計4家醫院，開設「快篩陽，快速通道與用藥」優先分流服務，提供快篩陽性有症狀民眾PCR篩檢和看診領藥服務。（圖為基隆市政府提供）

2022/05/08 16:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今天下午透過新聞稿指出，5月7日因為中央法定傳染病通報系統併歸功能出現問題，導致確診個案重覆通報未併歸，後來經過基隆市政府再次確認，基隆市7日實際的確診人數，並非原先1910人，而是1558人。

此外，基隆市目前在衛生福利部部立基隆醫院、基隆長庚醫院、三軍總醫院及礦工醫院計4家醫院，開設「快篩陽，快速通道與用藥」優先分流服務，提供快篩陽性有症狀民眾PCR篩檢和看診領藥服務。

市政府表示，7日因中央法定傳染病通報系統併歸功能有問題，導致出現確診個案重覆通報未併歸情形。經市府篩選確認，基隆市重覆個案有352人，故實際確診人數是1558人，非原先公布的1910人。

林右昌表示，針對快篩陽性有症狀民眾看診需求，部立基隆醫院、基隆長庚、三總基隆分院及基隆礦工醫院計4家醫院，已提供「快篩陽，快速通道與用藥」服務，不用等PCR結果出來，醫院就可以依據個案症狀，給予解熱鎮痛、止咳化痰症狀治療用藥。

有關基隆市疫情，今天基隆確診人數是1310例，在這1310例中，男女比例（男性620人、女性690人）；年齡別的話，以35到44歲最高，有231人，占比將近17.63%，其次是25到34歲，有217人，占比近16.56%，另外75歲以上的長者有49人，65到74歲有107人，6歲以下有104人。

基隆市居家隔離人數3920人，較昨天增加76人，自主健康管理為26人，較昨天減少4人；全市社區篩檢站持續進行，全市篩檢站昨天共計篩檢999人，今天早上共計篩檢453人。基隆市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢10萬7552人次。

基隆市COVID-19專責病床總計有235床，目前已收治127床、空床108床，空床率46.0%。

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