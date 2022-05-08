酒駕肇事逃逸還辱警 酒測值嚴重超標判10月

基隆地院近日審結，依觸犯公共危險等罪，判處吳男有期徒刑10月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2022/05/08 15:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名吳姓男子去年8月22日下午在工地飲用啤酒後，竟酒後無照駕車，逆向撞上機車，導致騎士多處受傷。吳男雖下車查看，但擔心酒駕被逮，竟步行離開現場。警方獲報後，循線逮捕吳男，並對其酒測，酒測值高達0.61毫克，逮捕過程中吳男還出言辱警。基隆地院近日審結，依觸犯公共危險等罪，判處吳男有期徒刑10月，得易科罰金。

檢警調查，吳男撞上施姓騎士後，只有下車查看，並未對受傷騎士進行即時救護、未協助就醫或其他必要措施，因無法移動車輛，便自步行離開現場而逃逸。

警方到場後，循線找到吳男，將他帶回事故現場，且施行酒測。吳男則表示要求先喝水，再配合酒測；但警方則表示，吳男飲酒結束後已逾30分鐘以上而回絕，並告知拒絕檢測將強制移由醫療機構對其實施血液採樣。

吳男則拒絕配合員警執行酒測，與警員推擠拉扯時，被壓制在地，當場出言「幹你娘機掰」辱駡在場警員，被警帶回偵辦，並測得酒測值為0.61毫克。

吳男還向警方指稱，是因為現場塞車，對方的機車卡在自己的汽車下，所以想說先回家洗把臉、換個衣服。員警不予採信，訊後依妨害公務、公共危險、肇事逃逸、侮辱公務員等罪，將吳男移送法辦。

吳男向法官表示，發生事故後發現對方人車倒地，隨即告訴騎士自己有酒駕情形，希望他不要報警，但騎士仍堅持報警，只好先離開現場，並沒有肇事逃逸，是因為要趕著上晚班，回家換衣服時拉肚子，才沒有馬上回到現場。

施姓騎士則於審理時向法官表示，被撞到當下，吳男有下車要求自己不要報警，還試圖移動自己的摩托車，還說這一點傷沒甚麼大不了，聽到自己堅持要報警時，就不開心，把汽車留在現場，隨即離開。

法官認為，依證據顯示吳男撞傷施姓騎士後，有下車察看並與對方對話，當知騎士受傷後，卻為採取救護或其他必要措施，也未報警處理逕行離去，已經構成肇事逃例要件。

法官審理後，認定吳男觸犯公共危險、過失傷害、肇事逃逸及侮辱公務員等罪，分別判處有期徒刑4月、3月、6月及拘役10天，所處有期徒刑部分，應執行有期徒刑10月，得易科罰金30萬元，另拘役部分得易科罰金1萬元。

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