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    首頁　>　基隆市

    作詞、曲家違法進口大麻油緩解病症 法官輕判1年9月

    基隆地院近日審結，認定陳男進口自用並無販售，依違反毒品危害防制條例，輕判陳男有期徒刑1年9月。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定陳男進口自用並無販售，依違反毒品危害防制條例，輕判陳男有期徒刑1年9月。（記者吳昇儒攝）

    2022/05/08 11:51

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕租住在基隆的陳姓作詞、曲家2019年10月透過網路購買含二級毒品的大麻油，並以按摩油名義，從香港寄到我國，海關人員查驗時發現異狀，循線逮人。陳男向法官宣稱因罹有精神方面疾病，使用大麻油可以舒緩病徵，才會進口自用。基隆地院近日審結，認定陳男進口自用並無販售，依違反毒品危害防制條例，輕判陳男有期徒刑1年9月。

    海關人員查獲陳男違法進口的大麻油後，轉請調查局航業處基隆調查站協助偵辦，假意讓包裹通行後，循線逮捕簽收商品的陳姓犯嫌。

    陳男向法官表示，自己確實有從國外進口大麻油，因為自2017年起就因精神病症多次就醫，醫囑上註明病患適用CBD大麻二酚，所以認為使用大麻油可以緩解自己的病徵，才會進口施用。

    法官調查，依診斷證明書顯示，陳男確實罹有精神方面疾病，且並無證據證明有轉售他人情形，且進口數量僅14瓶，其中11瓶含四氫大麻酚，屬二級毒品，但情節尚屬輕微。

    陳男辯護人則為其辯護指出，因陳男罹有精神疾病，為了緩解病症才會觸法，與一般毒蟲迥然不同，運輸毒品也為自用，犯罪情狀顯可憫恕，請法官依法減輕其刑。且被告使用毒品是為了治療病情，並非貪圖享樂或轉讓牟利，希望給予宣告2年以上5年以下緩刑。

    法官認為，運輸二級毒品最低刑度為7年以上，陳男犯罪行為與一般販售、轉讓者不同，是為了緩解病症才會自用，應予以減刑。

    法官審理後，陳男雖於偵訊時一度否認犯行，但在審理期間考量其從事音樂表演、詞曲創作等狀況及其犯罪動機、目的、手段、所生危害等一切情狀，判處陳男有期徒刑1年9月，但因陳男有相關前科紀錄，故不予緩刑處分。

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