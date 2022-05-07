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    首頁　>　基隆市

    基隆社區篩檢站 快篩陽PCR也陽達95％

    快篩陽性才能做PCR，基隆社區篩檢站採檢的人減，到下午就沒什麼人。（記者盧賢秀攝）

    快篩陽性才能做PCR，基隆社區篩檢站採檢的人減，到下午就沒什麼人。（記者盧賢秀攝）

    2022/05/07 16:34

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長林右昌今天表示，中央疫情指揮中心宣布快篩陽性才能做PCR採檢，基隆市社區篩檢站服務人數，已從高峰每日將近4000人次減為800人次左右，快篩陽性確診率大增，基隆社區篩檢站的陽性率達95％左右。

    此外，基隆火車站南站篩檢站位於交通節點，進出上班通勤人潮多，考量其傳染風險，已不適合設置社區篩檢站，從5月9日起撤站，併入其他3處社區篩檢站運作。除了3處社區篩檢站之外，基隆長庚、基隆三總分院、礦工醫院、部立基隆醫院也設有快篩陽快速通道，供有症狀民眾快速PCR篩檢及看診領藥。

    基隆今天確診人數是1910例，居家隔離人數3844人，較昨天增加560人，自主健康管理為30人，較昨天減少1人；全市社區篩檢站持續運作，昨天共計篩檢860人，社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢10萬6553人次。

    基隆市COVID-19專責病房再度增加44床，總計有235床，目前已收治128床、空床107床，空床率45.5%。基隆長庚收治重症16名、中症2名；部立基隆收治中症5名，其他都是輕症。

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    衛福部基隆醫院急診門外做PCR採檢的民眾卻仍排長龍。（記者盧賢秀攝）

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