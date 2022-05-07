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    首頁　>　基隆市

    日本自民黨青年局參訪團 赴基隆參觀岸田文雄先祖故居

    基隆義二路與信二路口「岸田吳服店」曾是日本首相岸田文雄曾祖父的故居。（記者盧賢秀攝）

    基隆義二路與信二路口「岸田吳服店」曾是日本首相岸田文雄曾祖父的故居。（記者盧賢秀攝）

    2022/05/07 12:31

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕日本自民黨青年局局長小倉將信眾議員率團訪台，今天返日前，局長代理鈴木憲和眾議員到基隆，參觀首相岸田文雄先祖故居，歷史淵源連結台日兩國的情誼。

    日本自民黨青年局參訪團包括眾議員小倉將信、鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮及相關幹部等共11人，5月3日抵台。訪團今天特地到基隆看「岸田吳服店」，也就是日本首相岸田文雄曾祖父的故居。但一行人只有在車上拍照，並未下車。

    基隆市長林右昌表示，感謝日本政府對台灣的關懷與肯定，多次表達支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以及參與世界衛生組織（WHO）的立場，是實現民主價值的重要夥伴，對經濟及人權等政策的推動，日首相岸田文雄充分展現國際領袖的格局高度，基隆市與日本首相有這樣的緣份，感到非常榮幸。

    林右昌也準備了「市長的口袋食堂」、「雙魚B．理科市長：林右昌的人生進擊RPG」、「基隆人生活風格寶典」以及創作歌手黃小玫日文音樂宣傳影片《24小時基隆》送給參訪團，希望基隆和日本相關城市能有更多交流。

    基隆義二路「義重町」有「基隆銀座」美名，在日治時期是最繁華興盛的街區，日本首相岸田文雄的先祖，曾在現今的信二、義二路口開設岸田吳服店以及喫茶部，經營和服與木材產業，也曾經住在這裡，目前現址經營餐廳和一家書店。

    觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，過去基隆是台灣與日本聯繫最重要的門戶，兩者間有著密不可分的情感，市府近年來推動文化及歷史保存以及建物再利用，保留許多歷史的蹤跡。日本參訪團考量疫情，採專案外交泡泡模式，隨車參觀，期待未來能有更多面對面的交流，凝聚雙方友誼。

    日本自民黨青年局參訪團到基隆參訪首相岸田文雄先祖故居。（基隆市政府提供）

    日本自民黨青年局參訪團到基隆參訪首相岸田文雄先祖故居。（基隆市政府提供）

    基隆市長林右昌送給日本參訪團書籍等紀念品。（基隆市政府提供）

    基隆市長林右昌送給日本參訪團書籍等紀念品。（基隆市政府提供）

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