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    首頁　>　基隆市

    關懷戶沒食物 基隆社工大雨送物資

    基隆社會處的社工主動打電話關懷弱勢戶。（基隆市社會處提供）

    基隆社會處的社工主動打電話關懷弱勢戶。（基隆市社會處提供）

    2022/05/05 20:54

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市每天新增確診個案已破千，市府社會處社工團隊，4月25日起輪班關懷低收、中低收家庭，1名社工聽說關懷家戶家裡沒食物了，冒雨送物資，途中還摔了一跤，看到孩子們露出燦爛的笑容，吃著他送去的食品，忘了自己一身狼狽；還有位社工聽到單親媽說「我的小孩發燒了，怎麼辦？」趕緊幫忙聯繫社區網絡及協調餐食物資，讓基層家庭感受溫暖度過疫情關卡。

    社會處指出，他們的社工團隊以低收和中低收入有6歲以下孩童為關懷對象，約380戶506人，主動打電話關懷，協助托育、經濟支持等各項整合性服務。

    1名單親媽媽扶養多個孩子，接到社工的電話不安地說「我的小孩發燒了，怎麼辦？」社工除安撫她的情緒外，也確認孩子身體狀況、討論家庭空間分配及防疫措施，聯繫社區網絡及協調餐食物資。

    當社工帶著物資前來，聽到孩子們在屋內大喊「我們在這邊，我們很乖」，很感謝社工陪伴一起面對病毒。

    另有1名新住民，先生中風，家中有4名年幼孩子，她確診隔離，社工協助連絡鄰近教會及里長，合力採購物資及藥品，社工發現她有經濟問題，與區公所協助申請急難救助減輕負擔，衛生局協助就醫。

    社工督導王柔諭說，還有1名社工聽到關懷戶家中已經沒有食物，冒著大雨騎機車去送物資，沒想到在關懷戶住屋處前大彎道，因滂沱大雨滑倒，當下只想到物資掉了，趕緊將麵條、罐頭、米、泡麵及餅乾撿起。

    物資放妥後社工與媽媽、孩子們視訊，看到孩子們露出燦爛的笑容，吃著餅乾，忘記了自己身體傷口的痛和一臉狼狽樣，關懷戶媽媽還安慰社工，要先照顧好自己，道出滿滿的感謝。

    社會處長吳挺鋒說，疫情期間這些弱勢家庭，更是需要關懷，社工團隊會持續熱線關懷，伸出援手關懷。

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