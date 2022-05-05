「肉票」原來是人頭帳戶共犯 基隆地檢署瓦解2詐團押13人

新北瑞芳警方上月初營救出7名遭詐騙集團拘禁、毆打的「肉票」。基隆地檢署今天偵結，認定這7名「肉票」全是詐欺正犯，將李等人與7名「肉票」依違反洗錢防制法等罪嫌起訴。

2022/05/05 19:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕詐騙猖獗，詐團為取得人頭帳戶洗錢，屢以重金利誘無業者賣帳戶，再把賣帳戶者「關進」租屋處或民宿軟禁。基隆地檢署2個月來，接連瓦解2個收帳戶詐團；今天先起訴李姓為首的詐團及7名賣帳戶者，另一組、以徐姓男子為首的8名詐團成員則全數遭羈押禁見。

檢方指出，本月初，柯姓男子求職遭詐團軟禁後，被押往銀行辦理網路銀行加密時，經行員察覺有異報案，才救出柯男。

案經檢察官劉星汝指揮基隆市警局刑警大隊偵四隊偵辦後，追出另有6名求職者也被詐團軟禁在2處民宿，昨指揮警方一舉逮捕負責管理的徐男等8名詐團成員及救出6名求職者。

檢警清查6名求職者提供的人頭帳戶發現，有多被害人匯入共台幣 2600萬元款項；複訊後，以有串證逃亡之虞，今天向法院聲押徐等 8名詐團成員獲准。

至於，檢方瓦解的另一組詐團是在今年 3月初，新北市警分局瑞芳警方接獲一名謝姓男子報案，他與另 6名男子遭詐團拘禁在瑞芳區九份民宿內遭拘禁、毆打，他趁管理者不注意時逃脫。

警方獲報後，救出謝男等7名肉票，逮捕拘禁他們的李姓等3 名男子，依妨害自由罪嫌送辦。

基隆地檢署檢察長余麗貞獲知後，十分重視，要求全力溯源，除惡務盡；案經基隆地檢署主任檢察官陳怡龍指揮警方，接連羈押李等3人與2名賣帳戶男子。

檢警查出，原來獲救的7名「肉票」，是賣帳戶給詐團負責招攬人頭帳戶的黃姓男子，自願待在民宿，以賺取每天2000、3000元不等報酬。

後因謝、張與陳姓男子，向監管他們的李姓等3人索討報酬不成，慘遭李等人毆打，甚至以束帶、童軍繩綑綁拘禁；其中，謝男趁隙逃脫時，不慎摔斷腳。

檢方起訴指出，詐團取得謝等人的人頭帳戶後，以投資、電話費未繳等名義詐騙，今年2月25日至3月中，騙走45名被害人共台幣2500萬餘元後，匯入謝等人帳戶內。

檢方認定，賣帳戶的謝等人為詐欺罪正犯，依洗錢防制法罪嫌起訴；李等3人則依觸犯組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢防制法、傷害、私行拘禁等罪嫌起訴。

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