廢棄物送清運竟遭濫倒掩埋 董座霸氣拿1600萬幫「善後」

基隆市大武崙工業區內一家廢棄物清運業者陳姓負責人，將收取的事業廢棄物掩埋在廠區山坡。記者實地走訪，廠房已易主。（記者林嘉東攝）

2022/03/05 22:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕知名上市公司產出的事業廢棄物，遭不肖清運業者濫倒山區掩埋山區，嚴重破壞國土。基隆地檢署調查後認定上市公司未違法，處分2名承辦人不起訴。但公司陳姓董事長獲知後，願意拿1600萬元「善後」，讓基隆市環保局感激不已。

基隆市大武崙工業區內一家廢棄物清運業者，2年多前遭檢舉違法將收取的事業廢棄物，就地掩埋在承租廠區的後山坡地上。基隆市環保局人員到場勘驗發現，遭濫倒的整片山區已長滿雜草，初估遭濫倒掩埋的事業廢棄物數量達4060公噸。

案經警政署保安警察第7總隊第3大隊、與基隆市環保局開挖部分山坡地後發現，大批事業廢棄物中，有一家上市公司產出的廢塑膠混合物、廢鋁箔等事業廢棄物。

公司負責事業廢棄物清運業務的陳姓、林姓承辦員，因未依法申報清除數量及廠內儲存量，被警方依違反廢棄物清理法送辦。

檢方調查後發現，陳姓、林姓承辦員事發前後均積極處理廢棄物清運相關事宜，並無不實申報犯案，處分2人不起訴。

主任檢察官楊景舜調查期間，上市公司被掩埋的事業廢棄物數量不多，僅佔4060公噸的一小部分，但整個4060噸事業廢棄物，經基隆市環保局估算後，清運費用答1600萬元，希望這家公司能善盡企業責任，協助支付部分清運費用，傳喚公司陳姓董事長到案。

據悉，陳董事長獲知清運處理費用達1600萬元後，馬上爽快答應，願意拿出1600萬元協助清運。

基隆市環保局廢管科長林佳儀指出，很感謝陳董事長願意協助基隆市政府清運這批事業廢棄物，替市府節省1600多萬元公帑。

至於廢棄物清運業者，檢方查出，陳姓廢棄物清運業者雇請不知情的林姓、張姓挖土機司機，把收受的事業廢棄物以土石覆蓋，掩埋在所承租廠房的後山坡地，破壞原有坡地植生，致水土流失。

檢方因此認定，陳姓業者未經主管機關許可回填廢棄物，觸犯廢棄物清理法46條3款與水土保持法32條1項，但陳姓業於案發後病逝，因此處分不起訴。

基隆市大武崙工業區內一家廢棄物清運業者，違法把收取的事業廢棄物掩埋在廠區內後山坡，掩埋面已長滿雜草。（記者林嘉東攝）

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