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    「基隆市運動i台灣2.0」1500多民眾雨中健走 年底參選人搶曝光

    2022年「基隆市運動i台灣2.0」社區全民健走暨嘉年華，今天一早在暖暖區碇安運動公園開走；圖為鳴槍儀式，不少有意投入年底選舉的候選人均到場共襄盛舉。（記者俞肇福攝）

    2022年「基隆市運動i台灣2.0」社區全民健走暨嘉年華，今天一早在暖暖區碇安運動公園開走；圖為鳴槍儀式，不少有意投入年底選舉的候選人均到場共襄盛舉。（記者俞肇福攝）

    2022/03/05 13:06

    〔記者俞肇福／基隆報導〕2022年「基隆市運動i台灣2.0」社區全民健走暨嘉年華，今天一早在暖暖區碇安運動公園開走，1500多位民眾冒著毛毛細雨大步向前，沿著基隆河堤岸健走，欣賞沿途的自然景色。有趣的是，有意參選下屆市長的參選人民進黨立委蔡適應、民進黨議員鄭文婷、國民黨基隆市黨部前主委黃希賢及前立委謝國樑秘書等也都到齊，單純的運動會傳出淡淡的選舉味。

    「碇安公園」是一座由社區居民共創的全齡共融友善空間，擁有有籃球場、溜冰場及一大片空間；民眾在老師的帶領下一起做暖身運動，很多議員及議員擬參選人也到場。

    民眾自暖暖碇安公園出發，沿著碇內防汛步道往四腳亭走，途中經親水步道及抽水站，來回路程約4公里；這場活動由基隆市體育會及暖暖區公所共同辦理，還有青少年最喜歡的熱血籃球三對三鬥牛，及適合身障朋友一起同樂的地板滾球等。並有柔力球、有氧舞蹈、土風舞及跆拳道等眾多展演，健走完後還有腳踏車等多項摸彩禮。

    基隆市體育會理事長鄭錦洲說，「基隆市運動i台灣2.0」在7個區輪流舉辦，今天暖暖是首場，未來每週都將陸續舉辦，尤其4月16日有全國新住民活動，屆時將有異國料理美食讓大家分享，多運動身體會健康，每區都會有超過1800民眾共襄盛舉。

    教育處代理處長杜國正表示，在疫情的影響下，健康是大家最重要的本錢，他轉達基隆市長林右昌的呼籲，民眾熱愛運動仍要注意防疫措施，藉著運動共享親子時光。

    接下來的健走場次為中山區健走，於3月12日在協和電廠登場，相關資訊可至基隆市運動i台灣計畫臉書粉絲專頁查詢。

    2022年「基隆市運動i台灣2.0」社區全民健走暨嘉年華，今天一早在暖暖區碇安運動公園開走，有意投入年底市長選舉的候選人均到場共襄盛舉。（記者俞肇福攝）

    2022年「基隆市運動i台灣2.0」社區全民健走暨嘉年華，今天一早在暖暖區碇安運動公園開走，有意投入年底市長選舉的候選人均到場共襄盛舉。（記者俞肇福攝）

    2022年「基隆市運動i台灣2.0」社區全民健走暨嘉年華，今天一早在暖暖區碇安運動公園開走，1500多位民眾冒著毛毛細雨大步向前，欣賞基隆河堤岸的自然景色。（記者俞肇福攝）

    2022年「基隆市運動i台灣2.0」社區全民健走暨嘉年華，今天一早在暖暖區碇安運動公園開走，1500多位民眾冒著毛毛細雨大步向前，欣賞基隆河堤岸的自然景色。（記者俞肇福攝）

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