基隆市區驚見猴子走電線 引發民眾騷動爭睹

基隆市仁愛區光華里今天一早突然出現一隻長得頗胖的猴子出現，在光一路、光二路、華四街到華六街及仁愛區公所附近跳來跳去，很多到附近買菜的民眾都有目擊猴子在電線上走鋼索。（記者俞肇福翻攝光華里長陳世豐臉書）

2022/03/04 14:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕係金Ａ！基隆市區有猴子！基隆市仁愛區光華里今天一早，突然出現一隻長得頗胖的猴子出現，在光一路、光二路、華四街到華六街及仁愛區公所附近跳來跳去，很多到附近買菜的民眾都有目擊，只見猴子在電線上走鋼索，還跑過馬路，並在民宅陽台爬上爬下，後來就跑往獅球嶺山區消失了。

在個人臉書上貼文的光華里長陳世豐說，今天早上突然有猴子出現在附近，在光二、華四街口電線上走鋼索，立刻引發騷動，當時有不少民眾看到，立即向動保所通報處理，後來可能往獅球嶺山上跑去就消失了，擔心會再出現，請看到的鄉親們馬上打電話報110或1999。

仁愛區是基隆開發較早的市區，公寓住宅密集，一大早出現猴子在電線上讓人嘖嘖稱奇，民眾表示，以前很少看到。

基隆市動保所長陳瑞濱說，接獲民眾通報後立即到場處理，但沒有看到猴子，出現在市區會去把牠抓起來再野放。他呼籲民眾不要有餵食的行為，也不要好奇想摸或者接觸，只要沒有食物，猴子就會離開，猴子並不會主動攻擊人。

陳瑞濱研判，可能是從附近山區跑來市區，可能是要找食物，提醒民眾注意不要接觸，如再有發現出沒，可以通報地點前往處理。

基隆市仁愛區光華里今天一早突然出現一隻長得頗胖的猴子出現，在光一路、光二路、華四街到華六街及仁愛區公所附近跳來跳去，很多到附近買菜的民眾都有目擊猴子在電線上走鋼索。（記者俞肇福翻攝光華里長陳世豐臉書）

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