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    民進黨基市議員初選 安樂區、七堵區以民調決勝負

    民主進步黨基隆市黨部今天公告第20屆基隆市議員選舉初選登記辦法，與各區提名員額；領表及登記日期為3月14日至3月18日下午5點。（記者俞肇福攝）

    民主進步黨基隆市黨部今天公告第20屆基隆市議員選舉初選登記辦法，與各區提名員額；領表及登記日期為3月14日至3月18日下午5點。（記者俞肇福攝）

    2022/03/04 13:20

    〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市黨部今天公告第20屆基隆市議員選舉初選登記辦法，與各區提名員額；民進黨基隆市黨部記取上屆安樂區議員高額提名4人參選、自己「內戰」結果造成3人落選，包含老議員陳志成、洪森永墜馬，這次安樂區提名作業改採穩紮穩打提名3人，其餘各區提名2人。

    另外，暖暖區與原住民則暫不提名，保留彈性。據了解，若暖暖區無黨籍議員王醒之、林旻勳保持中立，無黨籍原住民議員陳明建不與國民黨合作，都不提名；否則民進黨不排除徵召派人參選。

    今年11月26日舉行的基隆市長、基隆市議員選舉，民進黨基隆市黨部公告領表及登記日期為3月14日至3月18日下午5點；候選人登記費12萬元、保證金12萬元。另外，市議員選舉須辦理民意調查，民調費用由各候選人平均分攤，若未繳交民調費用，則視同放棄登記資格棄選。

    市黨部指出，登記截止後，由協調小組於3月21日到25日先行協調，若協調不成，則於4月6日到24日展開電話初選民調。

    民進黨基隆市黨部將於3月31日公告第一波基隆市議員提名，5月12日公告電話民調勝出的第二波基隆市議員提名，目前預計七堵區與安樂區議員提名，必須舉辦電話民調決定。

    民進黨基隆市議會黨團目前有7人，資深議員蘇仁和本屆任滿將告老還鄉，民進黨計畫七堵區提名2席，目前有蘇仁和特助林坤明、張美瓊、市長秘書曾怡芳有意角逐；安樂區則有6人爭取提名，分別是現任議員張之豪、前議員洪森永、黃永翔3位男性，游本明、吳驊珈、陳彥寧3位女性。

    民主進步黨基隆市黨部今天公告第20屆基隆市議員選舉初選登記辦法，與各區提名員額。（記者俞肇福攝）

    民主進步黨基隆市黨部今天公告第20屆基隆市議員選舉初選登記辦法，與各區提名員額。（記者俞肇福攝）

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