援助烏克蘭 林右昌捐1個月薪資

俄羅斯入侵烏克蘭，造成烏克蘭難民流離失所，基隆市長林右昌（右二）今天宣布將捐出一個月薪資所得，援助烏克蘭難民。（記者俞肇福攝）

2022/03/02 16:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，造成烏克蘭難民流離失所，基隆市長林右昌表示，「在民主的道路上，台灣沒有缺席，我們要與民主自由站在一起」，響應人道救援，他個人將捐獻1個月的所得，進入外交部賑災基金會設立的捐款專戶，協助烏克蘭。

立法院副院長、中華職棒會長蔡其昌3月1日召開「Taiwan Can Help」人道行動，率先宣布與企業集資捐助1000萬元，人道救援湧入波蘭的烏克蘭難民們，盼能拋磚引玉，而立法院多位立委也捐出一日所得，援助烏克蘭難民。

立委蔡適應表示，值此俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國總統拜登委託的美國參謀首長聯席會議前主席穆倫（Mike Mullen）率領卸任的國防與國安人員訪台，今天晚上還有美國前國務卿龐皮歐訪台，這些人過去擔任行政首長時對台灣的安全都非常關注。

他指出，在俄羅斯入侵烏克蘭過程中，很多人都希望民主國家站在一起，美國在這個時候，派訪問團來到亞太地區訪問台灣，代表對台灣的支持，相信這樣的支持，不會因為美國政黨輪替有所改變，不論是民主黨、共和黨對台灣的支持一如往昔，因為台灣是亞太地區安全且重要的環節。

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