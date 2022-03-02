基隆第四條快捷公車1813D明上路 中山區通勤族喊「通樂」

基隆第四條中山區城際快捷公車1813D，今天舉行通車典禮，3月3日早上6點首班車上路。（記者俞肇福攝）

2022/03/02 13:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市第4條城際快捷公車1813D，今天舉行通車典禮，3月3日早上6點首班車上路，基隆市中山區民眾終於有一條可以直達台北車站的城際快捷公車；台北市行經松山高中、聯合報大樓、捷運忠孝敦化站、捷運忠孝復興站、華山文創園區，終點站台北車站東三門；基隆端則增設大竿林一站牌，滿足民眾搭乘需求。

基隆市長林右昌說，基隆市目前有3條快捷公車，其中，2088從2015年上路迄今，已經有1200多萬人次搭乘，另外，1579有188萬人次、1088有120萬人次。他表示，第4條快捷公車明天上路後，可滿足中山區通勤族的需求與便利，有效分散市中心區的交通壓力，也讓市民更加便捷。

基隆市副議長林沛祥說，中山區對外的路網只有一條快捷公車路線是不夠的，復興路美之國社區住戶民眾向他反映，看得到卻坐不到；他建議交通處應該評估中山區第二條環狀疏運路線。中山區議員宋瑋莉表示，大慶大城社區、富都新城、喜市社區上萬人，她建議1813D快捷公車，應該往內延伸增設站點。

林右昌說，1813D快捷公車並非市公車，市府無法補貼，國光客運開闢路線要自負盈虧，所以讓這條路線先上路，至於地方民眾的建議與需求，將請業者依照交通部相關規定，在6個月內提出修正路線的申請。他相信，只要路線營運能讓業者損益平衡，甚至賺錢，不管是路線延伸或是範圍擴大，相信業者都會樂於推動。

中山區快捷公車從國光客運基隆站發車，沿途行經中山一、二路、中華路、文化路、復興路等，基隆端停靠站包含中山區衛生所、健民街口、中華路口、公誠二村、協和里、中山區行政大樓、經國學院、德安路口、復興路101號和大竿林一等。

台北端停靠站則有潭美公園、松山高中、市府轉運站、聯合報、觀光局、捷運忠孝敦化站、捷運忠孝復興站、台北科技大學、華山文創園區及台北車站東3門等。

基隆市長林右昌說，感謝立委蔡適應及市議會各位議員與相關單位的協助促成，讓中山區通勤民眾更加便捷。（記者俞肇福攝）

基隆市中山區城際快捷公車1813D通車典禮今天上午舉行；圖為基隆市長林右昌、立委蔡適應與其他議員、國光客運公司副董事長王應傑在通車典禮上合影。（記者俞肇福攝）

第四條中山區城際快捷公車1813D，今天舉行通車典禮，3月3日早上6點通車；國光客運副董事長王應傑（左）、立委蔡適應（中）與基隆議員張秉鈞（右）在中山區城際快捷公車1813D前方合影留念。（記者俞肇福攝）

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