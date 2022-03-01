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    首頁　>　基隆市

    基隆市區5處行人號誌燈放大 讓年長者安全過馬路

    基隆市二信循環站前的行人號誌燈放大，比舊的大1.5倍。（記者盧賢秀攝）

    基隆市二信循環站前的行人號誌燈放大，比舊的大1.5倍。（記者盧賢秀攝）

    2022/03/01 12:46

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕行人穿越馬路要看號誌燈，有些年長者看不清楚，為了讓民眾容易辨別，基隆市政府交通處在市區5處行人穿越量較大的路口，把行人穿越號誌燈變大，是原來1.5倍，讓民眾安全通過馬路。

    根據統計，基隆近5年道路交通故約有6成發生在路口，65歲以上高齡者占總死亡人數的4成，其中高齡者行人死亡占行人死亡人數的7成。高齡者交通事故發生率及致死率偏高的原因，包括年長者的生理機能衰退，對於突發事故的反應時間變長、聽視力減弱，最常見的交通死亡事故是違規穿越馬路。

    為了讓民眾可以安全穿越馬路，市府交通處今年針對市區行人越人潮較多的路口，將行人號誌燈放大，從原本長寬各20公分增加為長寬30公分，讓對向行人更容易辨別燈號顏色及秒數。

    交通處交通工程科長顏黃暉說，這5處放大號誌包括基隆火車站南站往國光客運臨時站，仁祥醫院往國光客運臨時站，海洋廣場往國泰世華銀行、海洋廣場往二信循環站，二信循環站往二信合作社等五處路口，最近都已經完工，民眾最近發現小綠人變大了，看得更清楚。

    交通處表示，會持續檢討，針對行人穿越線較長、不容易辨識的路口行人號誌燈更新放大，同時也呼籲民眾要走行人要走行人穿越道，秒數不足時，最好等下一次的綠燈再走，不要急急忙忙跑步，容易受傷。

    基隆市區5處路口行人號誌燈放大。（記者盧賢秀攝）

    基隆市區5處路口行人號誌燈放大。（記者盧賢秀攝）

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