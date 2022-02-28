感謝導師具保讓他沒退學混兄弟 小吃店老闆招待母校師生

基隆商工輔導室主任洪祥仁（左）帶領基商校長洪光賢（中）來給畢業的校友加油打氣，讓開設嚐香聚海景咖啡海鮮料理的學生吳俊賢（右）感動不已。（記者俞肇福攝）

2022/02/28 20:14

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於基隆市與新北市瑞芳區交界處，去年底有一家新開的嚐香聚海景咖啡海鮮料理，老闆吳俊賢外型粗曠，選在疫情嚴峻時回到基隆開店；基隆商工電子科畢業的吳俊賢回憶說，當年他高二下學期就要被退學，是導師洪祥仁寫切結書具保，否則他早就去混幫派當兄弟。為了感謝師恩，凡是基隆商工老師、學生到店內消費，一律送甜點或小菜。

1978年出生的吳俊賢說，他個性海派、喜歡打抱不平，到基隆商工就讀後，很快就成為基隆商工風雲人物，三不五時到教官室報到，高一下就記滿兩大過兩小過，經過家長出面保證留校察看；吳俊賢說，高二學期末又被通知要退學，還好導師洪仁祥捨不得他剩一年就畢業，怕他退學學壞混兄弟，洪仁祥在校長、教官面前掛保證，讓吳俊賢留校察看。

吳俊賢回憶說，他還記得高三那年，每天老師與同學緊迫盯人，就怕別人來找碴或是他要去主持所謂的「正義」，他看到老師對自己愛的叮嚀，也不好意思，乖乖地完成高職學業，還通過電腦修護乙級檢定考試，拿到乙級證照。

吳俊賢說，他曾經有機會到神基電腦與宏達電工作，但是他卻跑去創業，經營電腦相關維修工作，繞了一大圈，又走回父母親經營的餐飲事業，選擇跟朋友回台東長濱賣小吃，去年底想說父母親年事已高才回到基隆，因為喜歡海邊美景，就到基隆市界旁開店。

基隆商工輔導室主任的洪祥仁，今天帶著神秘嘉賓基商校長洪光賢，來給學生捧場打氣；看著昔日的導師假日帶著校長來給他打氣，讓他十分感動。洪光賢鼓勵吳俊賢多加油，自己也會帶家人與朋友來給他捧場。

吳俊賢感動地說，沒有基商老師愛的教育諄諄教誨，就沒有今天的他，為了表達由衷感謝，只要是基商老師、或是基商學生（出示學生證）來店裡用餐，他一律招待小菜、或是甜點一份，聊表自己心意。

嚐香聚海景咖啡海鮮料理的老闆吳俊賢說，他選擇在基隆市與新北市交界處開店，選用周邊的八斗子漁港、深澳漁港的海鮮，如小卷、蝦子煮海鮮米粉，讓民眾「吃當地、吃當季」，減少碳排放。（記者俞肇福攝）

嚐香聚海景咖啡海鮮料理的老闆吳俊賢說，感謝基隆商工導師洪祥仁具保讓他免於退學，順利完成高職學業；凡是基商老師、學生來店消費，一律送小菜或甜點。（記者俞肇福攝）

嚐香聚海景咖啡海鮮料理有中式料理與西式咖啡、茶點。（記者俞肇福攝）

位於基隆市界旁的嚐香聚海景咖啡海鮮料理，坐擁無敵海景，坐在二樓喝咖啡看海景，忘卻紅塵煩憂。（記者俞肇福攝）

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