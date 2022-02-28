基隆港東岸旅運中心重新公告招商 4/25投標截止

基隆港務分公司在中央金援下，進行基隆港東岸旅運中心興建工程，2021年完工，首次招商招標流標，2月25日重新上網公告招標，4月25日投標截止。（基隆港務分公司提供）

2022/02/28 18:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕亞洲第2大郵輪母港的基隆港，原有東岸碼頭旅客大樓不符大量郵輪旅客使用需求，在中央金援下，基隆港東岸旅運中心於2021年興建完工，基隆港務分公司過年前辦理「基隆港東三、東四旅客服務設施暨停車場」招商投標，結果流標；基隆港務分公司2月25日重新上網公告招商，4月25日投標截止。

基隆港務分公司指出，招商面積2949平方公尺，停車場6137平方公尺，包含有2樓候船室及頂樓天空綠廊；1樓停車場劃設有37部遊覽車、50部小客車、無障礙及機車停車位，將可方便搭乘郵輪旅遊民眾，開車進入港區直接停車。

基隆港務分公司表示，過去郵輪停泊東岸碼頭，旅客從東二碼頭基港大樓二樓入出境，活動空間受限。在中央金援下，基港分公司發包東三、四碼頭增建旅運設施，並與原基港大樓空間整合，工程完工後，提供旅客更舒適旅運服務及休憩空間，同時增加市區停車位，緩解市區停車位一位難求的慘狀。

基港分公司說，當初在整建基隆港東岸旅運中心，設計師以海景與綠意美化為發想，在建物頂樓設計港灣之心-空中花園面積達790坪，以花圃、木棧道、木紋磚及視覺創意的裝置藝術組成，採通透輕量設計，以郵輪甲板的視野景觀結合城市花園的綠意，提供旅客及市民休閒遊憩使用。

由於旅運大樓緊臨基隆港，頂樓天空綠廊視野絕佳，也可規畫舉辦活動，啟用後勢必會成為基隆熱門打卡、拍照地點。

基隆港東三-東四旅客服務設施暨停車場招商須知，已公告於基港分公司網站招商招租，相關招商事宜可電洽基隆港務分公司業務處企劃科，電話為（02）24206365。

基隆東岸旅運中心頂樓空中花園，一旦委外經營，將成為民眾遊憩拍照打卡好去處。（記者俞肇福攝）

基隆東岸旅運中心頂樓空中花園位於「海景第一排」，未來委外經營開放民眾登樓遊憩，將成民眾打卡熱點。（記者俞肇福攝）

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