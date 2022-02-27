228連假首日實施基金二、三路調撥車道爆民怨

基隆市政府選擇228連假在基金二、三路試辦調撥車道，紓解萬里往基隆方向車流，但卻造成基隆往萬里方向車行緩慢。（圖為基隆市政府提供）

2022/02/27 13:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕228連假北海岸湧現出遊車潮，基隆市警察局昨天（26日）下午4點到晚上8點在基金二、三路實施調撥車道，紓解從萬里往基隆方向人車，結果基隆往萬里方向，由2線道減為1線道也塞車。立委賴品妤今天表示，交通部公路總局已在進行萬瑞快速道路從七堵延伸萬里及金山可行性評估，希望交通部慎思民眾對基金二、三路假日塞車的不滿，早日解決問題。

基金二、三路原本為雙線各線車道，賴品妤說，接到許多金萬民眾陳情，228連假試辦彈性調撥車道，萬里往基隆方向增為3線道，但基隆往萬里方向只剩1線道，結果萬里往基隆方向塞車依然嚴重，連基隆往萬里方向也寸步難行。

賴品妤表示，除了希望基市府重新檢視基金二、三路實施調撥車道效益，她與立委沈發惠、 新北市議員張錦豪也曾提出新建一條由國道3號另闢道路，繞過基隆安樂區銜接金山萬里的方案。

賴品妤說，公路總局已在進行台62線萬瑞快速道路（七堵）延伸萬里及金山可行性評估，希望交通部能審慎思考每到假日，民眾對基金二、三路塞車的不滿。交通部未來也要推動大野柳計畫，提升整體北海岸地區發展，到時候暴增的交通運量，更將在尖峰時刻讓基金二、三路動彈不得。

基隆市警局交通隊及警四分局24日舉行調撥車道地方說明會，26日下午4點多首次執行。警方說，調撥車道有效紓解由金山、萬里地區返程車流，但因連假首日出遊人車相當多，基金二路基隆往萬里方向由車道變成2線車道減為1線車道，確實造成車行緩慢情形，已召開檢討會，精進後續勤務作為。

基隆市政府選擇228連假在基金二、三路試辦調撥車道，紓解萬里往基隆方向車流，但基隆往萬里方向的車道由兩線減為一線道，造成車行緩慢。（圖為基隆市政府提供）

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