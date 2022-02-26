228連假基金二、三路試辦調撥車道 往台北順暢

228連假首日，基金二路試辦調撥車道（記者盧賢秀翻攝）

2022/02/26 19:54

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆往新北市金山、萬里區的基金二、三路，每逢假日經常出現塞車，甚至周邊居民都難以出入，今天228連假首日試辦調撥車道，下午4點到晚上8點萬里往基隆方向增加1個車道，交通略有紓緩，不過台62線出口往萬里方向，因減少1個車道，車流消化較慢。

基隆市基金二、三路例假日或連假期間經常出現壅塞，有時還塞到大武崙工業區內，市府和公路總局研議短中長期改善方案，實施調撥車道也是其中1項。

市警局交通隊今天起連續3天，每日下午4點至晚間8點辦彈性調撥車道，因首次試辦，以下午金山萬里返回台北方向試辦，基金三路新加坡社區路口，終點為基金二路5號前（台62線萬瑞快速道路起點路口），長度約1260公尺。

今天太陽露臉，白天基金二、三路的車流就相當大，傍晚實施調撥車道，萬里往台62線的車流較過去順暢，車速保持在20、30公里左右；不過，從台62線出口往萬里方向，反而車流較緩慢，回堵到隧道口。警方將觀察3天試辦調撥車道的情況，再滾動式檢討。

市議會副議長林沛祥也到現場了解實施調撥車道情況，他說，住在大武崙的民眾對這裡的交通都很有感，每逢假日塞車非常嚴重，尤其連假期間更是嚴重，白天往金山方向，下午則是金山萬里往台北方向，最嚴重的地方是西濱快速道路到台62線萬瑞快速道路間，實施調撥車道希望能夠解決困擾地方已久的問題。

基金二路試辦調撥車道，台62線出口交通流量大（記者盧賢秀翻攝）

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