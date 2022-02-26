228連假基市1日遊可抽小禮物 還有限定日本熊本八代物產展

在基隆西岸太平青鳥書店可以鳥瞰基隆市山海美景。（記者盧賢秀攝）

2022/02/26 12:32

〔記者盧賢秀／基隆報導〕228連假首日，基隆市推出精選1日遊，看山看海看古蹟，感受全新基隆，還可抽精美小禮物，市府觀光及城市行銷處長曾姿雯建議遊客，不能錯過基隆限定的日本熊本縣八代市物產展。

曾姿雯說，基隆從海港工業城市，轉型為新一代的熱門旅遊城市，鎖定基隆富饒的山海資源持續大力行銷，並以歷史文化做為城市的靈魂，藉著古蹟向大眾訴說著基隆的故事。包含前陣子完工的望海巷跨海景觀橋、沙灣歷史文化園區、太平青鳥等知名新景點，都是近來最夯的打卡景點。

基隆趁著連假特別推出精美小禮品抽獎活動以及新景點遊程，即日起至2月28日，只要先到基隆旅遊網臉書粉絲專頁按讚，再在活動貼文留言上傳自己與「望海巷跨海景觀橋、沙灣歷史文化園區、太平青鳥」等基隆新景點的合照並標記tag1位朋友，寫下「I♥基隆2022」就可獲得抽獎資格，幸運得主將於3月3日上午10點公布，有基隆意象便當袋、基隆LOGO文件包、旅行箱造型化妝包等。

此外，日本八代物產展現正於基隆東岸廣場1樓大廳展出，販售九州秘境「隱里五家莊」的山椒橄欖油、「東陽町」的生薑商品、隱里的柚子胡椒、深蒸玉綠茶等多樣當地物產，還有熊本縣知名吉祥物-熊本熊以線上方式與粉絲見面，只要掃描QR-Cord下載APP即可與熊本熊合照。

基隆精選一日遊，基隆火車站→太平青鳥看海書店→佛手洞、仙洞巖→海洋廣場→E-Square廣場（八代物產展）→仁愛市場→三奇壹號咖啡館→沙灣歷史文化園區→正濱漁港色彩屋→國立海洋科技博物館→潮境公園→安樓咖啡→廟口夜市→獅球嶺砲台景觀台。詳細內容可上基隆旅遊網了解。

基隆沙灣歷史文化園區的要塞司令官邸，整修後的美景。（基隆市政府提供）

基隆市推出精選一日遊，可抽獎。（基隆市政府提供）

基隆仙洞巖鬼斧神工令人讚嘆。（基隆市政府提供）

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