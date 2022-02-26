藍營縣市長選舉提名「由難而易」 台北、基隆、南投「定於一尊」

國民黨黨內人士指出，除了競選連任的藍營縣市長理論上會獲提名，目前已大致「定於一尊」的選區，包括台北市、基隆市及南投縣，人選分別為立委蔣萬安（見圖）、前立委謝國樑以及立委許淑華。（資料照）

2022/02/26 11:48

〔記者施曉光／台北報導〕迎戰年底直轄市、縣市長選戰，相較綠營在部分地區已拍板提名人選或敲定初選期程，國民黨至今才剛啟動中央選戰策略會報運作，作業期程未定，黨內人士今日指出，原則上會採由難而易，艱困選區優先提名，任期屆滿不連任的目前執政縣市次之，競選連任的執政縣市則不急於提名，並配合縣市長的宣布時間做處理。

黨內人士指出，除了競選連任的藍營縣市長理論上會獲提名，目前已大致「定於一尊」的選區，包括台北市、基隆市及南投縣，人選分別為立委蔣萬安、前立委謝國樑以及立委許淑華，其中基隆市在謝國樑宣布競選後無人跟進，黨內其他想選的人也已經離開，台北市黨部則已鎖定蔣萬安，但由於台北市議員羅智強曾經表過態，因此中央選戰策略會報理論上還是會找羅談一下，以示尊重。

至於南投縣，由於地方黨部去年10月就已經協調並做過民調，結果由立委許淑華勝出，由於當時參加民調的人都是黨內一時之選，包括立委馬文君、南投市長宋懷琳與許淑華，因此該結果會是中央提名的方向。

至於去年也做過民調的新竹市，由於只限定新竹市議會黨團內部，排斥外部其他人，參加者只有4位議員，勝出者為市議員林耕仁，但不確定是否還有其他參選人，因此目前還很難說。

黨內人士強調，在黨中央的定義下，南投縣、新竹市的民調都是屬於地方協調民調，不等於初選，對於中央選戰策略會報而言，必須考量參與者，南投縣民調結果的參考價值就很高，而且地方也都認同，新竹市部分就很難說。

不過，在競選連任的國民黨執政縣市中，黨內人士評估，澎湖縣、金門縣恐怕會有競爭者，現任縣長賴峰偉、楊鎮浯提名過程是否如其他現任者順利，恐有變數。

黨內人士透露，國民黨主席朱立倫去年10月就任以來，在很多縣市與潛在人選進行互動，早自農曆過年前，就有很多有意競爭者排隊預約面見，朱的選站佈局步調是先觀察民進黨出牌節奏，在各地鴨子划水，先從非執政的直轄市開始布局，下一步則再著眼其他非執政縣市，先從硬的、難的開始下手。

至於與民眾黨的競合關係，黨內人士說，首先要問的是要不要「藍白合」？其次要討論哪些縣市需要「藍白合」，但光是台北市一局，恐怕台北市黨部與國民黨副主席連勝文就會跳出來反對，而且只要民眾黨主席柯文哲沒有清楚表達對民進黨一黨獨大的態度，兩黨要談也很難。

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