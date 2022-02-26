基隆基金二、三路假日常塞車 228連假首次試辦調撥車道

基隆基金二、三路假日常塞車。（資料照，記者盧賢秀攝）

2022/02/26 11:46

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆往新北市金山、萬里區的基金二、三路，每逢假日經常出現塞車，甚至周邊居民都難以出入，228連假3天每日下午4點到8點首次試辦彈性調撥車道，從萬里往基隆方向將增加1車道，即原本雙向2、2車道改為3、1車道，提醒用路人要注意。

市議員曾在議會質詢，基隆市基金二、三路例假日或連假期間經常出現壅塞，曾經有清明連假，塞車加上車禍，從下午到晚上車潮動彈不得，甚至周邊居民都無法出門，還塞到大武崙工業區內的道路，市府和公路總局研議短中長期改善方案，實施調撥車道也是其之一項。

市警局交通隊指出，228連假為有效紓解車流，從今天起連續3天，每日下午4點至晚間8點辦彈性調撥車道，因首次試辦，以下午金山萬里返回台北方向試辦，基金三路新加坡社區路口，終點為基金二路5號前（台62線萬瑞快速道路起點路口），長度約1260公尺。

交通隊呼籲，實施調撥車道2側禁止違規停車，將加派機巡警力勸離及取締，另車輛行駛調撥車道務必遵守現場警察人員指揮，並開啟大燈注意安全、禁止臨停及轉向，以維護行車安全及順暢，若試辦良好，不排除擴大實施。

由於基隆首次試辦調撥車道的措施，交通隊在地方辦說明會，市議會副議長林沛祥表示，住在大武崙的民眾對這裡的交通都很有感，每逢假日都有非常嚴重的塞車問題，尤其連假期間更是嚴重，白天往金山方向，下午則是金山萬里往台北方向，最嚴重的地方是西濱快速道路到台62線萬瑞快速道路間，實施調撥車道希望能夠解決困擾地方已久的問題。

他也建議執行單位一定要即時將車流資訊反饋給用路人，讓周邊居民提前獲得通知。另外，調撥時段一定要設置完善的警示設備，避免發生意外。

今天228連假首日，基金二三路將試辦調撥車道。（基隆市警察局提供）

228連假基金二、三路將試辦調撥車道。（基隆市警察局提供）

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