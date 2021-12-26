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    首頁　>　基隆市

    又濕又冷！北北基宜續發豪、大雨特報 8縣市低溫特報

    今日晚間至明（27）日臺北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北市（山區及汐止區）及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。（圖取自中央氣象局）

    今日晚間至明（27）日臺北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北市（山區及汐止區）及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。（圖取自中央氣象局）

    2021/12/26 22:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（26）日晚間再次針對北部4個縣市發布大雨、豪雨特報，針對8縣市發布低溫特報，並提醒17縣市民眾留意強風。

    氣象局晚間10時15分針對台北市發布豪雨特報，針對宜蘭縣、基隆市和新北市發布大雨特報。氣象局指出，由於華南雲雨區及東北風影響，今日晚間至明日台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北市（山區及汐止區）及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

    氣象局也於晚間10時28分對8縣市發布地溫特報，指出因受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今晚至明日金門縣局部地區有10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

    另外，晚間9時50分陸上強風特報指出，因東北風明顯偏強，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請民眾特別注意。

    今晚至明日金門縣局部地區有10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。（圖取自中央氣象局）

    今晚至明日金門縣局部地區有10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。（圖取自中央氣象局）

    臺南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。（圖取自中央氣象局）

    臺南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。（圖取自中央氣象局）

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