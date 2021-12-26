萌犬平安夜闖入民宅被送到派出所 飼主沿街呼喊尋回

飼主到派出所內將愛犬領回。（記者吳昇儒翻攝）

2021/12/26 15:09

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警一分局南榮路派出所警員楊琍予、陳思雯24日晚間值班時，遇到辜姓民眾抱著白色博美犬到所內報案，指自家突然被該犬闖入，但牠非常乖巧，應是有人飼養，希望警方能夠協助找回失主。警方見附近動物醫院均已休息，先將犬隻安置在所內。碰巧聽見林姓飼主四處找愛犬，趕緊請他到所內查看，果真替博美犬找到主人。

據了解，當時警方接獲報案後，因動物醫院已關門，無法掃描犬隻身上的晶片，無從得知飼主身分，只好先將牠安置在紙箱內，給予保暖及飲用水，準備等隔日一早送到動物醫院確認身分。

25日凌晨1時許，突然聽見派出所外有人在大喊「辛巴！辛巴！」便向前詢問。林姓飼主趕緊向警方表示，自己飼養的白色博美犬「辛巴」晚間走失，到處找不到，只好深夜時分沿途呼喊，看看有沒有機會找到愛犬。

警方見飼主敘述愛犬的外觀、體型均與所內的博美狗相同，便請他到所內查看，沒想到飼主一喊出「辛巴」後，狗狗立即激動的想跳出紙箱，確認飼主身分。

警方提醒民眾，飼養寵物時應植入寵物晶片或令其攜帶有可辨識性之配件，以便不慎走失時能快速通知飼主認領，民眾帶毛小孩出門在外也要隨時注意動向，以免走失。

白色博美犬非常關巧，不會亂叫，警方推測有飼主，便將牠先安置在所內。（記者吳昇儒翻攝）

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