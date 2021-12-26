夜遊北海岸 13處景點光雕迎客

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處啟動「北海岸遊憩據點光環境」，運用節慶及在地意象主題燈飾串起北海岸與基隆共13處遊憩景點，讓遊子與遊客在冬夜環境感受到溫暖的氛圍；圖為野柳地質公園在光雕環境營造下格外溫暖。（圖為交通部觀光局北觀處提供）

2021/12/26 13:14

〔記者俞肇福／新北報導〕為了迎接元旦、明年春節等假期的到來，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處啟動「北海岸遊憩據點光環境」，運用節慶及在地意象主題燈飾串起基隆、北海岸共13處遊憩景點，營造歡樂浪漫的光環境效果，讓寒冷的冬夜裡增添溫暖氣氛。

北海岸及觀音山國家風景區管理處處長陳美秀表示，即日起到明年2月28日，每天17時到22時，13處遊憩景點點燈，歡迎民眾白天到北海岸景點遊玩、欣賞藝術創作、逛老街品嘗美食甜點、享受溫泉好湯、採買伴手禮，夜間在星光及幸福浪漫的光環境點綴下，感受北海岸夜晚的迷人魅力。

陳美秀指出，今年北海岸遊憩據點光環境，包括三芝淺水灣「踏雪精靈」、石門白沙灣「彩蝶翩翩」、極北藍點「星光之城」、月灣停車場「蝶戀月灣」，石門婚紗廣場「情定北方」風箏公園「逐風星河」、金山跳石咖啡區「跳石銀瀾」、中角灣「花漾漫遊」，萬里野柳地質公園周邊「奇幻光林」營造聖誕氛圍，感受星夜浪漫的同時，也提前為明年野柳石光活動預告。

陳美秀說，另外，在基隆情人湖入口「戀戀初雪」，片片雪花布置在沿途牆面，開啟通往幸福的道路；湖海灣「花語繾綣」適合旅人停泊、汫水澳「旅人咖啡」，大海美景有讓人心情變好的療癒魔力；和平島公園「微光星球」，多彩微光漫布一角，和天上微星守護和平島。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處啟動「北海岸遊憩據點光環境」，運用節慶及在地意象主題燈飾串起北海岸與基隆共13處遊憩景點，讓遊子與遊客在冬夜環境感受到溫暖的氛圍；圖為石門婚紗廣場在光雕環境營造下格外溫暖。（圖為交通部觀光局北觀處提供）

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處啟動「北海岸遊憩據點光環境」，運用節慶及在地意象主題燈飾串起北海岸與基隆共13處遊憩景點，讓遊子與遊客在冬夜環境感受到溫暖的氛圍；圖為石門白沙灣在光雕環境營造下格外溫暖。（圖為交通部觀光局北觀處提供）

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