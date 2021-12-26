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    友人爭風吃醋撂人相挺 少年打到對方「蛋蛋」撕裂傷判關7月

    基隆地院近日審結，認定劉男觸犯妨害秩序等罪，判處有期徒刑7月。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定劉男觸犯妨害秩序等罪，判處有期徒刑7月。（記者吳昇儒攝）

    2021/12/26 09:31

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名劉姓男子今年1月2日晚間，接獲葉姓少年電話表示，因為男女交往糾紛，遭祈姓少年嗆聲，需要幫忙。劉男立刻吆喝多名少年攜帶空氣槍、西瓜刀等兇器前往助拳。過程中，刺傷祈姓少年友人胸、腹腔，另一名則被打到陰囊有撕裂傷。基隆地院近日審結，認定劉男觸犯妨害秩序等罪，判處有期徒刑7月。

    檢警調查，葉姓少年因與祈姓少年女友在電話中有曖昧互動，引起祈姓少年不滿，1月2日晚間6時許，要求葉姓少年立刻到基隆某KTV包廂內談判。

    葉姓少年認為對方語氣不佳，擔心一個人貿然前往恐怕會有危險，便透過通訊軟體或電話通知劉男及廖、陳、許姓少年等人表示自己被欺負，請他們到場助拳。

    劉男等人接獲通知後，攜帶空氣鎗、西瓜刀、摺疊刀、板手、信號彈等兇器到場，連同葉姓少年一起攻擊祈姓少年身旁友人，其中一人頭皮、左前臂及下背部有撕裂傷，就連陰囊也受到傷害；另一名則是右側前胸有2處穿刺傷，造成血胸等傷勢。

    劉男被捕後，則向檢警承認所有犯行。而傷害部分雙方達成和解，該部分雙方撤回告訴。檢察官偵訊後依公然聚眾施強暴脅迫罪將劉男起訴；少年部份則移交少年法庭審理。

    法官審理後認為，劉男以觸犯成年人與少年共同犯意圖供行使之用而攜帶兇器及危險物品在公眾得出入之場所聚集三人以上下手實施強暴罪，判處有期徒刑7月。

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