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    搞烏龍！基警誤廢小黃登記證 強運逃過國賠下場

    基隆市警局誤廢王男的執業登記證。示意圖，與本案無關。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警局誤廢王男的執業登記證。示意圖，與本案無關。（記者吳昇儒翻攝）

    2021/12/25 18:36

    〔記者吳政峰／台北報導〕基隆一名王姓小黃運將，2019年間把職業駕照換普通駕照，沒想到，基隆市警局誤以為這就等同職業駕照吊銷，逕行廢止其計程車駕駛人執業登記證，害他無法開小黃維生。王男興訟請求國賠，一審雖然獲償34萬餘元，但二審高等法院查出他那段時間本來就想休息，沒有執業意願，難認廢證造成損失，日前改判基警免賠確定。

    2019年3月間，王男把職業小型車駕照換成普通小型車駕照。同年5月間，基警稽核時發現此事，誤認換「換領普通駕照」就等同「職業駕駛執照已吊銷或註銷」，決議廢止其執業登記。

    王男接到通知後傻眼，興訟主張自己只是換發駕照，並非被吊銷駕照，要求撤銷基警的處分。台北高等行政法院認為，基警過度擴充吊銷或註銷的意義，確實有誤，判王男勝訴，王男2020年7月間拿回執業登記。

    王男接著主張，無端被廢證的這段期間，共有355日無法跑車，侵害工作權；時值防疫期間，他也拿不到3萬元的防疫補貼；再加上其他零零總總項目，共計48萬2359元的損失，興訟要求國賠。

    一審基隆地院指基警誤廢證，確有過失，吳男請求國賠有理，經計算後，認應獲償34萬4885元合理。基警不服，提起上訴。

    但二審高院發現，王男證稱2017年罹患憂鬱症，身體不好，所以才在2019年換發普通駕照，想休息就醫；他也因為母親跌倒、弟弟過世，請不到看護，而向車行老闆告假，直到今年8月底才開始跑車。

    合議庭認為，基警誤廢證雖然有過失，但廢證期間王男為了照顧母親及身體等因素，本來就沒有要工作，難認廢證造成其損失，故評議後認定國賠要件不足，改判王男敗訴，全案確定。

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