就職7週年 林右昌：2555個日子讓基隆重新亮起來

林右昌在臉書貼出7年前今天在市府蓋第一個章的照片。（記者盧賢秀攝）

2021/12/25 14:22

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長林右昌就職滿7週年，他今天在臉書貼文表示，7年來有很多故事，說3天3夜也說不完，7年前的今天，背負著市民的期待，進入市府，最拮据的經費、最精簡的人力、最飽滿的熱情與抱負，為他愛的基隆，進行一連串沒有休止的翻新運動，2555個日子，讓基隆重新亮起來。

林右昌昨天才在正濱漁港舊漁會大樓舉辦就職7週年活動，細數他7年的政績，他今天在臉書感性貼文，「7年前的今天，我背負著市民的期待，進入市政府，用最拮据的經費、最精簡的人力、最飽滿的熱情與抱負，為我的家鄉、為我愛的基隆，進行一連串沒有休止的翻新運動。」

林右昌說，2555個日子，一眨眼就過去，透過規劃執行「市港再生標竿計畫」，將基隆打造成「首都圈國家海洋門戶」及「東亞國際郵輪營運中心」，搭配即將完工的國門廣場工程、城際轉運站，為基隆國際郵輪母港帶來嶄新的國門新面貌，要讓基隆重新亮起來，與國際再次接軌。

林右昌表示，最近，基隆新地標「基隆塔」的「基隆山海城串聯再造計畫工程」，也將在明年第一季完工，串接市中心區，提升商業和觀光廊帶的硬體設施和服務水準，為基隆創造無限的觀光效益；也挹注大量資源強化教育能量、推動各項社會福利。

林右昌並說，今天，就職滿7週年的日子，很多故事，就算說3天3夜也說不完，很多辛苦現在一時之間也不見得都記得起來，但是，7年前的熱情、12年前回家鄉蹲點的初衷，至今始終沒有改變。

他在臉書貼出1張照片，是7年前的今天，在基隆市政府蓋的第一個章。林右昌請民眾看這支影片，他每看一次感動一次。

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