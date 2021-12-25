基隆和平島曾住600多位琉球先民... 「共島季」體驗沖繩回憶

基隆和島平今天起舉辦「共島季」，體驗沖繩文化。（和平島公園提供）

2021/12/25 12:58

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆和平島公園與沖繩縣產業振興公社台北事務所（下稱事務所）攜手合作，今天起至明年2月28日舉辦「共島季｜Okinawa X Heping island，和平島上的沖繩回憶」，品嚐沖繩美食及特產、認識沖繩傳統工藝還可體驗三線琴，同時相約明年要在日本沖繩舉辦一系列台灣主題活動。

和平島公園去年與沖繩縣產業振興公社台北事務所共同合作辦理「共島季」，由民間發起的活動，並且由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）與基隆市政府觀光及城市行銷處一同行銷。經過1年，民眾都很期待，舉辦溫暖的跨國友情。

北觀處處長陳美秀表示，除了在和平島辦理共島季活動外，也和事務所相約明年在日本沖繩縣規劃辦理一系列台灣主題活動，雙方也以各自的吉祥物設計製作「共島口罩」，延續共島活動美好情誼。

基隆市和平島曾居住了600多位琉球先民，是當時最大也最早的琉球聚落，當地被稱之為「琉球仔埔」，但這段故事逐漸被遺忘。今年冬天，將與沖繩藝術家視訊連線，跨國學習如何製作沖繩紅型染及與那國傳統草編手工藝。在日本與那國島還沒有自來水管的時代，會以蒲葵的葉子作成的戽斗來舀水，草編跟生活緊緊相連。在台灣和平島上的琉球村也曾經有開設草編帽子以及團扇工廠的紀錄。

沖繩的三線琴原本是中國宮廷樂器，輾轉傳到了琉球，在沖繩就算不會彈奏三線琴，也會將三線琴當作傳家寶代代相傳。和平島公園邀請長期致力於沖繩、台灣間文化交流，用音樂聯繫兩地關係的拾肆號洋行，帶領大家認識三線琴的文化背景以及親自體驗彈奏三線琴，透過在地傳統的音樂文化感受沖繩日常。

還有招福獅彩繪工作坊、潮琉工藝展、沖繩限定美食、全台獨家進口沖繩伴手禮專區，並再次推出與基隆姊妹市-宮古島當地傳統酒廠「宮の華」酒廠以73年前的配方製作而成「宮古島X和平島 聯名泡盛」。

☆飲酒過量 有害健康☆

三線琴是是沖繩傳統樂器。（和平島公園提供）

用蒲葵的葉子製作傳統民具及改編成小物。（和平島公園提供）

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