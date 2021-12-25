毒蟲涉販毒擁槍自重 遭8警圍捕壓制嚇到發抖

余姓男子不僅攜毒，還擁槍自重。警方在他隨身側背包內，起獲安非他命、K他命與毒咖啡包等各種毒品。（記者林嘉東翻攝）

2021/12/25 12:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕「不要動！」基隆警方掌握余姓男子不僅攜毒，還擁槍自重，昨動員2小隊8人前往抓人，趁余男下車提款時趨前逮人，當場在余男身上起獲安非他命、K他命等各種毒品，隨後又在他車上查獲一把具殺傷力的空氣手槍。警訊後，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例送辦。

基隆市警二分局偵查隊接獲線報，30歲有毒品前科的余姓男子，涉嫌販毒，未免遭黑吃黑，甚至擁槍自保。偵查隊長林學志獲悉後，向基隆地檢署檢察官唐道發聲請搜索票，動員2小隊8名隊員前往抓人。

偵查隊章姓與吳姓小隊長昨天下午5時許，各率3名偵查佐，分乘2台偵防車，一路跟著余的車至七堵區明德二路後，見余與副駕駛座上男子下車，走到ATM提款機準備提款時，見機不可失，2台偵防車一前一後，包夾住余的車。

隨後，章姓小隊長等8人也跟著下車，喝令余：「不要動！」後，將他與同車友人壓制在地。余被突來8名偵查幹員團團圍住，嚇到講不出話來，頻頻發顫；警方隨後在他隨身側背包內查獲分裝成數小包的安非他命、K他命與數十包咖啡包，另在車上查獲1把有殺傷力的空氣手槍。

警方查出，同車王姓友人只是單純來找余男敘舊，並不知情；警訊後，將余依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

警二分局長蘇旭茂指出，警方不容任何危害社會秩序的案件發生，將持續打擊不法；此外，也歡迎民眾勇於檢舉，共同建構乾淨無毒的生活環境。

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余被突來8名偵查幹員團團圍住，嚇到講不出話來，頻頻發顫。 （記者林嘉東翻攝）

警方在余姓男子車上查獲一把具殺傷力的空氣手槍。（記者林嘉東翻攝）

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