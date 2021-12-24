首艘南極研究船「海功號」緩拆 將先移除公安疑慮設施

我國首艘南極研究船「海功號」因年久失修有安全疑慮擬拆除，文史人士提案保留；文化部今天邀請漁業署等單位會勘，做成海功號甲板以上有安全疑慮的設施得移除，其餘依照文資法審議。（記者俞肇福攝）

2021/12/24 23:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕我國首艘南極研究船「海功號」，除役後成為基隆八斗子碧砂漁港的地標，因為船體鏽蝕嚴重，考量安全疑慮，漁業署同意拆除，文史人士緊急向文化部提案保留，文化部、漁業署與相關單位今天下午會勘做成結論，海功號將依文化資產保存法相關程序辦理審議，而海功號船體甲板以上有公共安全疑慮設施，可先行移除暫置。

船齡46年的海功號，除役後安置於基隆八斗子漁港碧砂泊區供民眾參觀，因長期放置於海邊，船體經結構鑑定已趨向惡化，漁業署經多次召開會議研商，基於維護公共安全，2021年12月14日辦理拆除工作，並在現地規劃為展示公園，以保留海功號重要組件（螺旋漿一座及錨兩座）作為紀念展示。

拆除期間，文史人士向文化部文資局提案海功號文化資產保存案，漁業署決定暫緩拆除，並於今天（24日）下午邀文化部、基隆市政府、基隆區漁會、海洋大學、水產試驗所、海科館及相關文史團體等辦理現場會勘，並召開會議充分溝通獲結論。

漁業署表示，海功號1975年下水，1994年功成身退，台灣省政府贈與基隆區漁會，在1997年上岸，於2010年將海功號贈與漁業署，漁業署除了盡力維護外，也討論規劃開放人員參觀；2018年12月委託中國驗船中心登船檢驗船身狀況，發現船體結構多處嚴重鏽蝕，2021年7月間船上雷達塔遭強風吹襲掉落，基於維護公共安全，所以發包拆除工作。

漁業署表示，後續配合文化部文資局進行文化資產法相關程序處理；並請基隆市政府及基隆區漁會妥善做好海功號周邊公共安全維護。

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