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    搶救八斗子漁港地標成功 漁業署：海功號保存依文資法處理

    現為基隆八斗子漁港碧砂泊區之觀光地標「海功號」，曾為我國首艘前往南極探險及捕撈磷蝦的研究船。（資料照）

    現為基隆八斗子漁港碧砂泊區之觀光地標「海功號」，曾為我國首艘前往南極探險及捕撈磷蝦的研究船。（資料照）

    2021/12/24 22:04

    〔記者楊媛婷／台北報導〕基隆八斗子漁港碧砂泊區之觀光地標「海功號」為我國首艘前往南極探險及捕撈磷蝦的研究船，1993年退役後於1998年安置在基隆八斗子漁港碧砂泊區作為觀光地標，但一度因結構惡化優有公安疑慮，一度要於12月14日拆除，今日（12/24）經政府與相關團體會勘後，決定將「海功號」依文資法保存。

    漁業署表示，「海功號」於1975年7月下水，從事漁場探測及海洋生態資源研究，是台灣第一艘前往南極探險及捕撈磷蝦的研究船，其間共執行53航次的海洋試驗調査，歷經18年的航海歲月後，在基隆八斗子漁港碧砂泊區作為觀光地標。

    拆除期間文史人士向文化部文資局提案海功號文化資產保存案，漁業署決定暫緩拆除，並於今日下午邀文化部、基隆市政府、基隆區漁會、海洋大學、水產試驗所、海科館及相關文史團體等辦理現場會勘，並召開會議充分溝通獲致結論，文資局已受理海功號文化資產保護申請案，依法相關程序辦理。

    不過因為海功號船體甲板以上涉公共安全疑慮設施，漁業署表示將先行移除暫置，並請基隆市政府及基隆區漁會妥善做好海功號周邊公共安全維護。

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