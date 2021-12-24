就職7周年被拱選台北市長 林右昌：未來的事交給未來決定
〔記者俞肇福／基隆報導基隆市長林右昌就職7周年，林右昌在典禮上展示7年來各項施政成果，將基隆打造成「首都圈國家海洋門戶」，有出席貴賓致詞時，要林右昌更上一層樓選台北市長，還有人說他適合當行政院長。林右昌事後受訪時說，他現在的身分是基隆市長，未來的事交給未來去決定。
基隆市長林右昌就職7周年活動以「光耀奇基，隆景再現」為主題，在舊基隆區漁會正濱大樓舉行，林右昌說，舊正濱漁會大樓是舊時代最重要的漁業行政中心，更是北台灣漁產業現代化的起點，歷經時代的更迭逐漸沒落。市府透過修復再利用漁會大樓，結合周邊彩色屋、八尺門、和平島考古遺址、和平島地質公園等景點，打造正濱漁港至和平島整體觀光廊帶，再現繁榮場景。
他說，正濱漁港的百年興衰，就像基隆這座城市的縮影，上任以來率領市政團隊一起努力打拚，透過規畫執行「市港再生標竿計畫」，將基隆打造成「首都圈國家海洋門戶」及「東亞國際郵輪營運中心」，推動市容環境改善與大規模的城市改造運動，讓基隆重新亮起來，成功將人潮引入基隆，找回城市生命力，與國際再次接軌。
林右昌指出，這7年的市政建設成果是市府團隊的成果，不是他個人，除致力提升各項硬體建設，也挹注大量資源強化教育能量、推動各項社會福利、積極重建人文歷史風貌、深耕基隆市觀光品牌、提升交通品質、營造優質居住環境、打造安心居住城市以及創造友善的創投環境，透過均衡發展各項軟硬體建設，將基隆打造成更宜居的城市。
多年來的努力屢獲國家級、國際級的獎項肯定，施政成果於今年再傳捷報，包括「基隆山海城串聯再造計畫工程」等共榮獲4項國家卓越建設獎，而近日基隆市長施政滿意度調查超過8成民眾表示滿意，更體現努力的成果與回報。