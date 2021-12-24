就職7周年被拱選台北市長 林右昌：未來的事交給未來決定

基隆市長林右昌就職7周年，對於被拱參選台北市長，他說，未來的事交給未來決定。（記者俞肇福攝）

2021/12/24 19:23

〔記者俞肇福／基隆報導基隆市長林右昌就職7周年，林右昌在典禮上展示7年來各項施政成果，將基隆打造成「首都圈國家海洋門戶」，有出席貴賓致詞時，要林右昌更上一層樓選台北市長，還有人說他適合當行政院長。林右昌事後受訪時說，他現在的身分是基隆市長，未來的事交給未來去決定。

基隆市長林右昌就職7周年活動以「光耀奇基，隆景再現」為主題，在舊基隆區漁會正濱大樓舉行，林右昌說，舊正濱漁會大樓是舊時代最重要的漁業行政中心，更是北台灣漁產業現代化的起點，歷經時代的更迭逐漸沒落。市府透過修復再利用漁會大樓，結合周邊彩色屋、八尺門、和平島考古遺址、和平島地質公園等景點，打造正濱漁港至和平島整體觀光廊帶，再現繁榮場景。

他說，正濱漁港的百年興衰，就像基隆這座城市的縮影，上任以來率領市政團隊一起努力打拚，透過規畫執行「市港再生標竿計畫」，將基隆打造成「首都圈國家海洋門戶」及「東亞國際郵輪營運中心」，推動市容環境改善與大規模的城市改造運動，讓基隆重新亮起來，成功將人潮引入基隆，找回城市生命力，與國際再次接軌。

林右昌指出，這7年的市政建設成果是市府團隊的成果，不是他個人，除致力提升各項硬體建設，也挹注大量資源強化教育能量、推動各項社會福利、積極重建人文歷史風貌、深耕基隆市觀光品牌、提升交通品質、營造優質居住環境、打造安心居住城市以及創造友善的創投環境，透過均衡發展各項軟硬體建設，將基隆打造成更宜居的城市。

多年來的努力屢獲國家級、國際級的獎項肯定，施政成果於今年再傳捷報，包括「基隆山海城串聯再造計畫工程」等共榮獲4項國家卓越建設獎，而近日基隆市長施政滿意度調查超過8成民眾表示滿意，更體現努力的成果與回報。

基隆市政府今天在舊的基隆區漁會正濱大樓舉行基隆市長林右昌就職7周年典禮，林右昌率領市府團隊成員展現市政建設成果；成果發表會後，市府團隊開心合影留念。（記者俞肇福攝）

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