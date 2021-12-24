藍眼淚解密！找到夜光蟲爆發和消失關鍵 海大研究登國際期刊

被CNN列為世界15大奇景之一的馬祖藍眼淚，是國人到馬祖觀光必訪行程。（連江縣政府提供）

2021/12/24 20:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕被CNN列為世界15大奇景之一的馬祖藍眼淚，成為國人到馬祖觀光必訪行程。國立台灣海洋大學今天舉行藍眼淚研究成果發表會，專研多年的海大教授蔣國平說，研究團隊掌握造成馬祖藍眼淚現象的夜光蟲，關鍵就是夜光蟲的食物（餌料）；當夜光蟲感受到食物（餌料）不足時，就會激發夜光蟲有性生殖的大量發生，出現藍眼淚的美景。

蔣國平說，這項研究成果已經於上個月發表在國際知名期刊《海洋科學前沿》（Frontiers In Marine Science）。海洋大學今天召開記者會對外說明研究成果，連江縣長劉增應特地從馬祖飛到台灣與會，海洋大學校長許泰文親自主持。

劉增應說，感謝海大研究團隊的研究，有助於推動藍眼淚觀光的發展，歡迎大家有空來馬祖觀光，欣賞馬祖藍眼淚、閩東建築、大坵島梅花鹿、神話之鳥等，品嘗馬祖美食與好酒。

許泰文說，海大於去年10月設立「馬祖海洋研究中心」，持續投入馬祖海洋環境生態與產業相關研究，藍眼淚研究成果勢將在與連江縣政府的合作推動下繼續發光發亮。

蔣國平說，馬祖藍眼淚，主要是由於一種受到外力刺激時會發出藍色生物冷光（bioluminescence）的大型雙鞭毛蟲（Dinoflagellate） 、夜光蟲（Noctiluca scintillans）的大量增生，發生時期在每年3月底到7月初，水溫低於27℃時，夜光蟲會突然大量出現，在白天海面上出現赤潮現象，晚上就會出現藍眼淚奇景爆發，然而此現象可能會在一、兩天後突然消失。

蔣國平說，當中國閩江水域豐富的陸源性無機營養鹽進入馬祖周遭水域，營養鹽造成矽藻大量快速成長，夜光蟲有性生殖產生的休眠配子體，在合適的環境及豐富餌料下瞬間萌發，並呈現指數成長，就是外界說的藍眼淚爆發。

蔣國平表示，海大研究團隊發現，指數成長後期夜光蟲餌料遭遇率（餌料濃度/夜光蟲濃度）<34500 preys/NS，也就是當夜光蟲明顯感受到食物不足時，就會激發夜光蟲的有性生殖爆發，產生大量的配子以另一種生命形式撐過餌料匱乏的時期，但也是直接或間接造成夜光蟲赤潮的結束。因此有性生殖在生態上扮演藍眼淚爆發或夜光蟲赤潮的終結，同時也為下次爆發預做準備。

專研馬祖藍眼淚的國立台灣海洋大學教授蔣國平說，當夜光蟲感受到食物（餌料）不足時，就會激發夜光蟲有性生殖的大量發生，出現藍眼淚的美景。（記者俞肇福攝）

國立台灣海洋大學研究藍眼淚團隊將藍眼淚發光的研究成果，發表於11月的國際知名期刊《海洋科學前沿》（Frontiers In Marine Science），海洋大學今天召開記者會對外說明。（記者俞肇福攝）

國立台灣海洋大學研究藍眼淚團隊將藍眼淚發光的研究成果，發表於11月的國際知名期刊《海洋科學前沿》（Frontiers In Marine Science），海洋大學今天召開記者會對外說明。海大校長許泰文（右五）、連江縣長劉增應（左四）共同出席記者會肯定研究成果。 （記者俞肇福攝）

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