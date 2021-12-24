林右昌就職7週年 宣布基隆豎梯工程網路命名基隆塔

基隆市長林右昌今天在就職7週年記者會上公布「基隆山海城串聯再造計畫工程」的豎梯工程網路票選命名，由「基隆塔」出線，林右昌指出該工程進度已達85％，預計於明年第一季完工。（圖為澤空拍/空中攝影提供）

2021/12/24 17:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌於今日就職滿7週年，市長率領市府團隊於正濱漁會大樓展現7年努力不懈的市政建設成果，林右昌同時公布「基隆山海城串聯再造計畫工程」的豎梯工程網路票選命名，由「基隆塔」出線，林右昌指出該工程進度已達85％，預計於明年第一季完工；他感謝市議會的指教鼓勵以及市府團隊的付出，並帶給民眾全新的展望與期待，帶著所有基隆人一起繼續前進，翻轉創新。

基市府7週年就職週年活動以「光耀奇基隆景再現」為主題，也是先行為明年4月的城市博覽會打頭陣。林右昌提到這次就職7週年活動的場地正濱漁會大樓，是舊時代最重要的漁業行政中心，更是北台灣漁產業現代化的起點，歷經時代的更迭逐漸沒落。基隆市府透過修復再利用漁會大樓，結合周邊彩色屋、八尺門、和平島考古遺址、和平島地質公園等景點，打造正濱漁港至和平島整體觀光廊帶，再現繁榮場景。

林右昌指出，他自2013年12月上任以來，率領市政團隊一起努力打拼，透過規劃執行「市港再生標竿計畫」，將基隆打造成「首都圈國家海洋門戶」及「東亞國際郵輪營運中心」，推動市容環境改善與大規模的城市改造運動，讓基隆重新亮起來，成功將人潮引入基隆，找回城市生命力，與國際再次接軌。

而針對各界都十分關注的「基隆山海城串聯再造計畫工程」，日前已透過網路票選命名為「基隆塔」，林右昌指出，豎梯工程完工後，能一次性地提升商業和觀光廊帶的硬體設施和服務水準，為基隆創造無限的觀光效益。即將完工的國門廣場工程，也將為基隆國際郵輪母港帶來嶄新的國門新面貌。

林右昌說，基隆市府7年來的努力屢獲國家級、國際級的獎項肯定，施政成果於今年再傳捷報，包括「基隆山海城串聯再造計畫工程」等共榮獲4項國家卓越建設獎，而近日基隆市長施政滿意度調查超過8成民眾表示滿意，更體現了林右昌入主基隆市府7年來努力的成果與回報。

基隆市長林右昌今天在就職7週年記者會上公布「基隆山海城串聯再造計畫工程」的豎梯工程網路票選命名，由「基隆塔」出線，林右昌指出該工程進度已達85％，預計於明年第一季完工。（圖為澤空拍/空中攝影提供）

基隆市長林右昌今天下午在漁會正濱大樓舉行就職七週年記者會，基隆市長林右昌夫妻與市府團隊展現七年市政建設成果，不負負民眾支持與託付。（記者俞肇福攝）

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