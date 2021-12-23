知名火鍋料廠連接3通電話恐嚇 老闆當面求助基隆市警局長

基隆市知名火鍋料食品工廠2個月來，接連接獲3通恐嚇電話，對方罵完「三字經」後就掛電話；經專案小組追了月餘，今天逮到打恐嚇電話的40多歲彭姓男子。彭男落網後坦稱，他因為沒有標到工廠的印刷標案，憤而打電話洩憤。警訊後，將他依恐嚇罪嫌究辦。（記者林嘉東攝）

2021/12/23 23:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市知名火鍋料食品工廠2個月來，接連接獲3通恐嚇電話，對方罵完「三字經」後就掛電話；經專案小組追了月餘，今天逮到打恐嚇電話的40多歲彭姓男子。

彭男落網後坦稱，他因為沒有標到工廠的印刷標案，憤而打電話洩憤。警訊後，將他依恐嚇罪嫌究辦。

據指出，火鍋料食品工廠陳姓女負責人是在上個月與基隆市警察局長劉耀欽餐敘時，當面向劉局長「報案」，稱工廠女員工10月間接到一名男子來電，對方在通話中辱罵「三字經」，罵完就掛掉電話。

歹徒之後又接在11月間連打2通電話，同樣罵完就掛電話，讓她恐懼不已，擔心對方會進一步做出不理智行為。

劉耀欽當晚即指示基隆市警四分局長陳啟明組成專案小組全力追緝。專案小組調查發現，這3通恐嚇電話分別從台北市、新北市公用電話亭打來，位於台北市松山區三民路、八德路與新北市鶯歌區中山路上。

偵查佐朱啟宏調閱周邊監視器，鎖定在台北市某印刷公司擔任業務的40多歲彭姓男子涉有重嫌。

警方今天下午循線到彭姓男子新北市板橋區住處逮人；彭姓男子見到警方上門嚇一大跳，反問警方「怎麼找到我的」？經警方說明來意後，配合警方辦案。

彭供稱，他是因為不滿沒標到食品公司的印刷標案，因此心生不滿，才打電話給食品公司洩憤。

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