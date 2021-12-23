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    注意改道！基隆忠三橋12/24起封閉改建 愛一路車道縮減

    基隆市市政府發包改建忠三橋，明天（24日）起將施做愛一路側基樁工程，配合施工，愛一路車道將配合工程縮減車道。基隆市政府工務處呼籲，請用路人配合義交指揮減速行駛。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市市政府發包改建忠三橋，明天（24日）起將施做愛一路側基樁工程，配合施工，愛一路車道將配合工程縮減車道。基隆市政府工務處呼籲，請用路人配合義交指揮減速行駛。（圖為基隆市政府提供）

    2021/12/23 20:04

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府改建忠三橋，明天（24日）起將施做愛一路側基樁工程，配合施工，愛一路車道將配合工程縮減車道。基隆市政府工務處今天做圍籬封閉測試，邀仁愛區議員、交通單位及警察單位會勘，車流尚稱順暢。基隆市工務處呼籲用路人，在明年1月20日撤除圍籬前改道孝二路，行駛愛一路請遵循現場的交通指揮。

    工務處表示，忠三路改建工程先做孝一路口基樁工程，目前已完工，24日起到明年1月20日改做愛一路側基樁工程，配合工程需縮減愛一路車道，請駕駛人務必減速慢行。

    工務處說，施工期間愛一路在忠三路口車道縮減，並調整為S型曲線通行，為避免壅塞情形，請往來車輛多利用孝二路作為替代道路，或配合義交指揮小心通行。愛一路全時段禁止大型車通行路段，請大貨車、大客車不要駛入。

    為了解車道縮減後對交通的影響，工務處今天先在路口進行圍籬封閉測試，並與當地議員、交通單位及警察單位等進行現場了解，初步觀察車輛行經狀況良好，明天起將連續3天安排24小時義交管制，把對通影響降到最低。

    工務處表示，本階段工項完成後，會先恢復愛一路柏油道路鋪面，並開放通行，因應後續年節採買車潮通行。農曆春節過後，再接續進行橋梁改建作業。

    基隆市市政府發包改建忠三橋，24日起將施做愛一路側基樁工程，配合施工，愛一路車道將配合工程縮減車道。基隆市政府工務處呼籲，請用路人配合義交指揮減速行駛。圖為市議員莊榮欽（左一）、鄭文婷到現場關心，車道縮減的問題。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市市政府發包改建忠三橋，24日起將施做愛一路側基樁工程，配合施工，愛一路車道將配合工程縮減車道。基隆市政府工務處呼籲，請用路人配合義交指揮減速行駛。圖為市議員莊榮欽（左一）、鄭文婷到現場關心，車道縮減的問題。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市市政府發包改建忠三橋，明天（24日）起將施做愛一路側基樁工程，配合施工，愛一路車道將配合工程縮減車道。基隆市政府工務處呼籲，請用路人配合義交指揮減速行駛。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市市政府發包改建忠三橋，明天（24日）起將施做愛一路側基樁工程，配合施工，愛一路車道將配合工程縮減車道。基隆市政府工務處呼籲，請用路人配合義交指揮減速行駛。（圖為基隆市政府提供）

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