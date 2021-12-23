議員公布民調稱市民不滿意基隆捷運 市府：將展開地方說明會

時代力量基隆市議員陳薇仲（中）委託民調公司進行民意調查，結果顯示，除了七堵區、暖暖區外，其餘5個行政區超過7成的市民不滿意基隆捷運規畫。（記者俞肇福攝）

2021/12/23 13:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕交通部規劃的基隆捷運南港到八堵段路線出爐，但八堵段至基隆車站段則仍未決定，交由基隆民意決定，地方對此討論熱烈。時代力量基隆市議員陳薇仲委託民調公司進行調查，結果顯示，除了七堵區、暖暖區外，其餘5個行政區超過7成市民不滿意基隆捷運規畫。

基隆市長林右昌表示，交通部即將完成「基隆捷運綜合規劃」報請行政院核定，這是基隆城市發展的重要里程碑。「基隆捷運」跨越北北基三個城市，基隆市將成為全台灣第一個非直轄市擁有捷運的城市。

林右昌指出，捷運建設是長期的建設，不是現在蓋明年就好，公共建設推動有一定的次序、步驟跟期程規劃，地方的說明會也將在行政院核定綜合規劃後展開。

陳薇仲今日上午偕同基隆無黨籍市議員王醒之、親民黨籍市議員莊錦田、民進黨籍市議員鄭文婷，在基隆火車站南站前舉行「心靈工程沒開工、基隆捷運變劫運」記者會，要求請交通部與基隆市政府傾聽市民聲音，別讓基隆捷運淪為「政治劫運」。

陳薇仲首先公布民調委託全方位民調公司的調查，調查顯示，有3成8市民需每日跨縣市通勤、通學，不過，卻有6成6民眾不了解政府正大力推動的交通建設「基隆捷運」，甚至有5成5民眾不滿意政府的資訊公開，顯示政府對於資訊公開和政策溝通的失能。而

本次民調於2021年12月1日至7日進行，針對16歲以上基隆民眾採用CATI電話訪問，進行基隆通勤與捷運意見調查，調查樣本共1024份，基隆市各區調查樣本分布平均，在95％信心水準，抽樣誤差為±3.06％以內。

陳薇仲怒批，民調結果可看出市民已堅定對基隆捷運說出「四不」，「不了解」、「不公開」、「不滿意」、「不信任」。莊錦田主張，從民調結果可以看到，大部分的基隆民眾對於目前捷運的路線規劃與政策說明並不滿意，交通部盡速辦理說明會，廣納使用者與在地意見。他建議台鐵服務高鐵化，尖峰時段開直達車。

王醒之強調，林右昌是唯一有機會兌現捷運到基隆的基隆市長，只要他決定就能拍板定案，他呼籲林右昌別再當往中央外推的外推市長。鄭文婷表示，有超過8成的仁愛區民眾對捷運規劃案不滿，八堵到基隆段的捷運卡關問題，她建議中央與市府能將多元規畫方案列入。

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