駭慈善機構偷捐款個資 花蓮警逮8詐騙車手

花蓮縣多家慈善機構發生捐款個資被偷的情況，個資被用於詐騙集團騙取匯款，警方逮捕提款車手。（圖由花蓮警分局提供）

2021/12/22 14:57

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮黎明教養院等慈善機構捐款系統被駭客入侵，詐騙集團成員假冒黎明教養院工作人員，謊稱扣款系統出錯，進行詐騙，花蓮縣警察局刑事警察大隊獲報後分析犯案手法，與台中市政府警察局刑警大隊偵二隊共組專案小組偵辦逮捕取款的車手8人。

花蓮縣警察局指出，分析歹徒犯案模式，發現詐騙集團分工細密，除有人專責取款，也有人收購或騙取人頭帳戶，以假冒慈善機構向捐款人誆稱「誤設分期付款」方式，欺騙被害人前往提款機設定匯款，並發現犯嫌取款地點多在中部地區，研判有地緣關係。

專案小組經抽絲剝繭、分析比對影像並鎖定詐騙集團成員，認時機成熟於日前陸續前往台中、台北、新北地區，逮捕呂姓男子等8人查緝到案，初步估計被害人數至少18人，遍佈花蓮、台北、新北、宜蘭、基隆、台南、桃園、高雄、台中等縣市，詐騙金額共計約300餘萬元。

據了解，這批被逮捕的車手平均年齡於16至30歲間，都是涉世未深，遭金錢迷惑而誤入歧途，但實際上車手僅取得提領贓款的1％～2％，或日薪新台幣2000元，全案以涉嫌詐欺、組織犯罪等罪將犯嫌移送法辦，專案小組將持續清查共犯及所涉其他案件。

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花蓮縣多家慈善機構發生捐款個資被偷的情況，個資被用於詐騙集團騙取匯款，警方逮捕提款車手。（圖由花蓮警分局提供）

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