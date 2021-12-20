酸王力宏「逃回民主台灣很棒」 張之豪被糾正曝「回」字用意！

金曲歌王王力宏18日低調返台，選擇經由商務中心通關。（記者朱沛雄攝）

2021/12/20 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕藝人王力宏遭前妻李靚蕾爆猛料後，昨晚（19日）發出道歉聲明，民進黨基隆市議員張之豪第一時間到王力宏臉書的道歉貼文底下留言「有沒有覺得『回台灣』很棒」，被不少網友糾正王力宏是美國人不應稱「回」台灣；對此，張之豪今天（20日）特別發文解釋，之所以用「回」這一動詞，是想展現出台灣包容的高度，也就是「你不認我，但我可以認你」。

王力宏近年將事業重心放在中國，在被前妻李靚蕾爆料約砲、召妓後，形象一落千丈，中國下至網友、上至官媒人人喊打，日前還匆促搭機回台，現身桃園機場。就在雙方你來我往言詞交鋒之際，19日深夜，王力宏突發道歉聲明，張之豪看到後馬上在貼文底下留言：「這時候有沒有覺得有自由民主的台灣可以逃回來，是件很棒的事？」張之豪還酸：「你唱再多『龍的傳人』都比不上一次『劣跡藝人』。」

今天張之豪又於臉書發文表示，不少網友跟他說王力宏是美國人，不該用「回台灣」來形容他，「他當然是個美國人，而且是利用了2000年以降，『中國民族主義』崛起的熱潮，投其所好，為自己賺進大把人民幣的親中藝人。我會用『回台灣』是因為，他畢竟是1995年在台灣出道，最初給他舞台的也是台灣。他不見得認台灣是他事業生涯的『故鄉』，但我身為台灣人，我想用『回』這個動詞展現出台灣包容的高度。也就是『你不認我，但我可以認你』。」

張之豪直言，以王力宏目前被指控的行為，光是召妓一事，在中國恐怕就要被起訴，還要被逐出同業公會，無限期封殺，更別提其他可能的「殺雞儆猴」追殺手段，比照過去如馬雲、李雲迪等人，中國只要有意，「王力宏可以是真的召妓被關，但他也可以是任何理由被關，甚至不需要理由。」

張之豪說，「對中國政府如何諂媚，投其所好，事實就是，啥都沒用。人治的極權國家，是沒有標準的，你永遠不知道怎樣是踩到他的腳」。

張之豪也提到，最近有些聲音質疑這難道是「民主國家保護渣男」？他回應：「沒錯，民主自由不只保護渣男，民主自由保護所有人，在法院證明你有罪以前，你都是無罪的，這是民主法治國家的基礎。他只會為他所應負的責任，被法院要求負責，不會為了莫須有的『劣跡藝人』或任何基於要入罪於他的因素，去背負不需要背負的。簡單說，在民主法治的台灣，人有在道德上唾棄渣男的權利，但渣男的生命財產權利，均受到法律的裁罰與保障。」

最後張之豪無奈表示，「我有些台商朋友，很愛抱怨台灣。但他們總是漏掉沒講的，就是沒有台灣，你根本不是『台商』。倘若『台灣』變成了中國要的那個一國兩制的樣子，台灣會失去一切的比較利益，台灣將與中國任何一個省份沒有差別。所以保住台灣的主權現狀，甚至進一步加強台灣主權，用自己真正的身分，躋身國際社會，這才是台灣必然要走的路。」

張之豪19日晚在王力宏道歉貼文底下留言。（圖取自張之豪臉書）

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