基隆特教生美術賽頒獎 林右昌：每個孩子都是寶貝

基隆市「Vivid Love特殊教育學生美術比賽」今日下午在安樂高中舉行頒獎，基隆市長林右昌到場向得獎孩子道賀，強調每一位孩子都是我們的寶貝，希望鼓舞學生們繼續發揮天賦。（記者俞肇福攝）

2021/12/20 18:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市「Vivid Love特殊教育學生美術比賽」今（20）日下午在安樂高中頒獎，市長林右昌到場祝賀得獎的孩子，強調每個孩子都是寶貝，希望鼓舞學生們繼續發揮繪畫創作的天賦。

林右昌說，弱勢跟特殊教育的學生應該要給予更多的資源跟關注，因此他要親自來頒獎，希望給學生更多的信心跟勇氣，也向辛苦的家長致意，因為「每一個孩子都是我們的寶貝」。

林右昌致詞時，也分享他小時候的兩個志願，第一個是當動物園的園長，第二個就是要當畫家，勉勵獲獎的小朋友，希望學生能夠發揮自己的天賦，繼續在畫紙上揮灑。

基隆市政府教育處表示，2021年「Vivid Love特殊教育學生美術比賽」共有447件作品（繪畫及拼貼類434件、影片類13件）參賽；經過評選後有133件作品、151位學生得獎，創歷年新高。

本次比賽同樣分為「特教組」與「關懷宣導組」，藉由比賽提供身心障礙學生展現美術才能及自我成長的機會，鼓勵普通班同儕共同參與，營造愛與平等的人文無障礙校園。今年更以「基隆」為主題發想，創作出心中家鄉的在地文化作品。

基隆市教育處長林祝里指出，榮獲國中特教班第一名的安樂高中國中部學生陳泰安熱愛繪畫，平日最喜歡記錄家裡做生意準備的各類食物，也非常熱衷仿畫，待人活潑可愛，總是會主動向人打招呼，畫中細膩筆觸、色彩豐富體現了活潑性格，孩子們透過畫，讓大家更貼近他們的本質。

林祝里指出，這次美展因為疫情取消實體展覽，為了讓更多人欣賞基隆市特殊生藝術作品，今年首次將得獎作品做專業翻拍、再由專業導演進行線上展覽平台的設計，預計明年推出全國首創線上展覽平台「Drawing Miracles 畫出奇「基」2021」，將這群慢飛天使的作品推廣至全世界。

基隆市「Vivid Love特殊教育學生美術比賽」今日下午在安樂高中舉行頒獎，基隆市長林右昌到場向得獎孩子道賀，強調每一位孩子都是我們的寶貝，希望鼓舞學生們繼續發揮天賦。（記者俞肇福攝）

基隆市「Vivid Love特殊教育學生美術比賽」今日下午在安樂高中舉行頒獎，基隆市長林右昌到場向得獎孩子道賀，強調每一位孩子都是我們的寶貝，希望鼓舞學生們繼續發揮天賦。（記者俞肇福攝）

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