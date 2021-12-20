1.85億建國道無線電卻無法北中南群呼 高公局挨批

國道3號七堵段2010年發生史上首次邊坡嚴重走山掩埋高速公路的重大災害，超過20萬噸土石滑落，掩埋南北6車道。（資料照，空中勤務總隊提供）

2021/12/20 11:31

〔記者陳心瑜／台北報導〕國道3號基隆七堵段2010年發生大規模走山事件釀4死，當時急需救災以及搶修狀況下卻因通訊中斷，高速公路局只能緊急向民間調用相關設備救援，高公局斥資1.85億元建置無線電系統，不僅延宕到去年才完成，更遭質疑系統無法全區互聯。高公局今回應，系統可以跨區聯繫「個呼」，但不能跨區「群呼」，將會研議跨區整合。

高公局回應，台灣世曦工程顧問公司2017年起即建議「分區」規劃無線電通訊系統，各區無線電系統目前可以區域內群呼，對於提案指出應跨區聯繫，將會研議。

立法院交通委員會今天審查國道公路建設管理基金，民進黨立法委員林俊憲提案指出，高公局委託交通部轉投資的台灣世曦工程顧問公司也多次建議高公局將系統「全區整合」，否則發生大範圍緊急事故時，難以進行有效、統一的指揮調度。

提案指出，國道基金於109年至110年間花費1.85億元建置北、中、南三區專用無線電系統，確保急難救援、緊急搶修維護情況下，能夠不因通信中斷或所處路段無法以手機通訊，影響統一調度、支援，有鑑於台鐵、高鐵以及非交通事業群的海巡署、海軍都已經完成全區整合，足見全區整合的重要性，要求高公局於一個月內提出後續規劃書面報告，而主決議今日通過。

高速公路局澄清，系統可以跨區一對一連線，但不能群呼，將會研議跨區整合。

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