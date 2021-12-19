三接遷離公投未過關 基隆民眾認為對外木山四接有利

基隆外木山海岸景色美。（記者盧賢秀攝）

2021/12/19 19:33

〔記者盧賢秀／新北報導〕四項公投結果全部「完封」，中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域案沒有通過，基隆外木山也要填海造陸興建第四天然氣接收站，公投結果顯示多數民意支持能源轉型；支持四接案的民眾認為，這對興建案有利，如果能再減少填海造陸面積，民眾的接受度會更高，不影響發電又減少污染。

基隆市協和發電廠有4部機組，現在有2部機組除役，台電計畫在外木山外海興建第四天然氣接收站，填海造陸18.6公頃，設置2座儲氣槽；但有民間團體認為填海造陸會影響海洋生態、活埋大批珊瑚，連署反對填海造陸。

公投結果顯示，台灣多數民眾支持能源轉型，民眾認為四接是有利的，地方民代則認為，其實四接如果能減少填海造陸範圍，同時變成基隆外港深水港，既能發電、減少空污又提高經濟效益，對海洋生態破壞少一點。

民進黨籍市議員張秉鈞說，以前協和發電廠周邊住戶，落塵很嚴重，民眾曬衣服或是停在路邊車輛都有黑點，現在要改用天然氣發電，中山區的民眾舉雙手贊成，現在也在討論縮減填海造陸面積或採用浮動碼頭等方案，對海洋生態破壞少一點，阻力會更小。

國民黨籍市議員莊敬聖說，如果國家能源政策四接非建不可，他希望填海造陸面積極小化，減少破壞海洋資源，同時基隆港西岸光華塔至協和電廠出水口改建深水港，有助東櫃西遷，對基隆港市經濟發展有利。

仁愛區市議員童子瑋、民進黨基隆市黨部執行長施瑋政認為，用電需求、經濟發展、環境保護和減少空污，不是單一選擇題，是可以討論的，三接可以外推、四接也可以外推、縮小面積，仔細研究各種方案說服民眾。

不過市議員王醒之說，基隆市公投的結果，顯然基隆人對於守護外木山的決心會超出乎意料的強，今天上午外木山健走活動，他們也在現場推動連署跟肥皂箱演講， 一個上午就有近2000人連署，他們有信心繼續推動「不要跟外木山說再見」，反對填海造陸。

台電計畫在外木山海岸興建第四天然氣接收站。（記者盧賢秀攝）

民間團體在外木山健走活動發起連署，反對填海造陸。（王醒之提供）

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