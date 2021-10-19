柯P酸為選舉拋合併升格議題 林右昌反擊：平常講有誰要聽

基隆市長林右昌今天回嗆柯文哲說，「柯Ｐ的講法不可取，就是要趁選舉時來講合併升格，平常講有誰要聽？」（記者俞肇福攝）

2021/10/19 16:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌昨拋出基隆與雙北合併案，被台北市長柯文哲批評不該為了選舉而拋出合併升格，林右昌今天反擊說「柯P的講法不可取，就是要趁選舉時來講，平常講有誰要聽？」柯市長跟侯市長都是全台灣最有權、最有勢、最有資源的人，該適時放手就放手，不要什麼東西都捏在自己手上。

至於媒體問到，無論是「大基隆」或「大台北」的縣市整併方案，林右昌有沒有意願再次參選？林右昌說，「成功不必在我」，兩個方案對基隆都好，大家不必用政治角度去思考，而是怎麼樣做對老百姓最好。

林右昌今天接受媒體採訪時表示，他提出基隆整併新北市北海岸7區，以及新北市汐止區、基隆跟台北市整併兩項方案，就是希望趁著選舉前的熱度引起討論，關鍵是要「縣市平權」沒有落差，並讓民眾生活圈符合實際現況更完整規劃，讓民眾自己判斷誰才是真正關心老百姓生活的人。

林右昌強調，他提到合併方案的關鍵在「縣市平權」，新北市北海岸7區人口只占新北市的2.9%，實際上也是偏遠地區，金山到縣府所在地的板橋要57公里、貢寮到板橋是72公里，這些地區傳統上就屬於基隆生活圈，居民的食衣住行育樂都在基隆，水電問題也是由台灣自來水公司第一區管理處跟台電基隆區處在服務，跟板橋一點關係都沒有。

林右昌說，只要縣市平權，大家都是直轄縣市，未來整併後還是一樣是直轄市，身分上不會有任何改變，與基隆市整併升格後一樣是直轄市身分地位，但是資源卻大不相同，從新北市的邊陲區變成共同生活圈的中心。

林右昌還說，他也贊成新北市長侯友宜所說「這不是一個人說了算」，而是「民意說了算」，如果老百姓有所期待，希望生活圈能夠更完整、更便利的話，他就希望柯市長跟侯市長能夠放手促成。

林市長也指出，汐止跟台北市整併其實是很多人的期待，也討論很久，所以他提出來另一個方案就是汐止、基隆跟台北市整併成大台北市，畢竟汐止區的生活圈也不在板橋，如果今天進行民調，相信汐止人會有8、9成支持跟台北市整併，一定比竹竹併的民調還要高。

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