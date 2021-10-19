基隆港碼頭吊掛貨櫃出意外 指揮作業人員遭夾擊亡

朱姓貨櫃指揮作業員在該貨輪上作業時，慘遭貨櫃夾擊身亡。（記者吳昇儒攝）

2021/10/19 15:56

〔記者吳昇儒／基隆報導〕46歲朱姓貨櫃指揮作業人員17日凌晨0時許，在基隆港東11碼頭處，執行貨櫃吊掛作業，指揮橋式起重機調整吊具時，碰巧貨輪晃動，朱男不幸遭貨櫃夾擊，上半身受創，送醫搶救後，不治身亡。檢警於第一時間前往現場勘驗，釐清死因，並約談許姓起重機司機及現場黃姓督導，偵訊後依涉犯過失致死罪，諭知2萬元交保。

檢警初步調查，朱姓死者案發時，發現吊掛到貨輪甲板上的貨櫃4個角落的固定樁，有1個沒有卡住，想做調整時，卻遇上風浪，吊著的貨櫃扯斷固定基座，搖晃後夾擊朱男，當場失去生命跡象，送醫後不治身亡。

基隆港警總隊獲報後，立刻派員趕赴現場採證，並約談黃姓督導及操作橋式起重機的許姓司機，詢問後依涉犯過失致死罪，移送基隆地檢署偵辦；另涉及工安部分也請職安署介入調查釐清。

檢察官偵訊後，則依涉犯過失致死罪，17日深夜，諭知黃、許二人2萬元交保，另也將調查當日風浪狀況，並釐清貨輪上的貨櫃固定基座是否年久失修，導致意外發生。

據悉，因受到疫情影響，近期貨櫃進、出口量大增，而貨櫃指揮作業人員與吊掛司機，都需要多年的經驗，臨時訓練新員工不易，所以需要資深員工在深夜工作。

此外，現場工作人員於案發前，有聽到朱姓死者喊一聲「拉一下」，但不知道是否在指揮司機直接將貨櫃拉起，或是單純提醒司機等一下操作時需要拉一下；而按照正常作業程序，橋式起重機操作時，指揮作業員不該待在作業範圍內，是否操作司機與死者發生溝通上的問題，導致意外發生，仍待檢警釐清。

該貨櫃在貨輪上晃動，夾擊朱姓貨櫃指揮作業員，導致他當場失去生命徵象。（記者吳昇儒攝）

許姓司機駕駛橋式起重機吊掛貨櫃，卻發生作業員遭夾擊身亡意外。（記者吳昇儒翻攝）

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