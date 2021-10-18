基隆14校更新PU跑道 蔡適應爭取6000餘萬經費

基隆市因為多雨，造成學校PU跑道容易殘破，對學生安全是項挑戰；立委蔡適應（中）爭取下，教育部核准補助12校跑道改善，基隆市自籌改善2校跑道。（圖為立委蔡適應服務處提供）

2021/10/18 21:56

〔記者俞肇福／基隆報導〕多雨的基隆，造成基隆市多所學校PU跑道殘破，在立委蔡適應爭取下，基隆市獲得教育部核定修繕12所高中、國中與小學的PU跑道，基隆市教育處自籌款修復2校跑道，共計14校的PU跑道汰舊換新經費6000餘萬元，希望有嶄新的跑道，能讓學生可以安全在操場盡情奔跑。

基隆市共要修繕的14校PU跑道，包含中正國小、和平國小、八斗國小、八斗高中國中部，堵南國小、長興國小、碇內國小、南榮國小、南榮國、深澳國小、中山高中、長樂國小、建德國小、安樂高中等。

蔡適應表示，他今天邀請體育署專門委員來到碇內國小會勘，希望修繕工作能夠盡早進行，他3月會勘後、直到10月修繕經費終於編列完成，這段期間有許多家長十分關心，期待修繕PU跑道，能夠加快進度，讓學生早日能安全在跑道上奔跑。

另外，蔡適應參與國立基隆商工活動中心及體育場整建開工典禮，基隆商工校長洪光賢表示，整建工程經費1405萬元，教育部補助1300萬元、其餘款項由校方自籌，非常感謝蔡適應在中央幫忙爭取，才順利動工。

蔡適應說，基隆商工為基隆培育出優秀的籃球好手，也培育出各行業的優秀人才，他會持續幫助基隆各校爭取預算改善設施，也期盼基隆子弟都能留在基隆發展。

基隆市因為多雨，造成學校PU跑道容易殘破，對學生安全是項挑戰。（圖為立委蔡適應服務處提供）

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