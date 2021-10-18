林右昌拋基隆與雙北合併 基隆各界多半樂見「大基隆市」

林右昌認為，首都生活圈跨區域合作是必要的趨勢，提出大基隆市與基隆併入台北市兩方案。（資料照，記者盧賢秀攝）

2021/10/18 22:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對基隆市長林右昌拋出基隆與雙北合併兩方案，基隆市里長聯誼會總會長陳炳楠說，他個人支持基隆與鄰近的新北金山、萬里、石門與瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區合併成大基隆市，讓基隆恢復昔日日治時期的基隆郡規模；如果是基隆與汐止區、台北市合併，基隆市在台北市只是個區，財政預算規模變小，基隆市目前一年有200億元的市政預算，合併後不可能有這樣規模，他支持林右昌所提的大基隆市合併案。

基隆市家長會聯合會前總會長李正文說，林右昌所提的兩個方案他都支持，因為這樣可以擴大行政區域增加預算規模，對於基隆市學生的教育來說，可以因為預算增加擴大教育視野，基隆教育處也不會因為巧婦難為無米之炊，反而因為預算增加，更能為基隆子弟多做事。

基隆市天行者慈善協會執行長黃永翔表示，基隆市、東北角及北海岸是一日生活圈的連結，若將周邊的區域納入成為大基隆市，有助於整體觀光發展及提升產業競爭力，能將基隆再次提升一個檔次，非常支持林右昌的想法。

基隆市家暴及性侵防治委員會委員李昌萬表示，他出生在萬里區，也在台北縣政府萬里鄉公所時代曾擔任過公職，金山、萬里、石門、瑞芳、貢寮、平溪及雙溪納入新北市，其實民眾洽公或是資源上的分配都相對不便，如果能將這7個區域併入基隆，有助於地區的發展與治理，肯定林右昌所提出的大基隆區域合併。

基隆市第一家獨立書店-見書店老闆陳顥樺表示，他支持林右昌所提的基隆所提的大基隆市，這就回到到日治時期基隆郡，當時基隆、瑞芳、萬里、金山、貢寮、雙溪、平溪都在基隆郡管轄範圍；周邊的新北市金山區、萬里區、瑞芳、平溪等地，日常生活與基隆息息相關，如果合併後，可以省掉民眾洽公要舟車勞頓跑去板橋的不方便。至於民眾擔心合併後大基隆市，反而預算福利變少，這就是財政劃分法要去合理分配的問題。＃

基隆市家暴及性侵防治委員會委員李昌萬表示，金山、萬里、石門、瑞芳、貢寮、平溪及雙溪，如果能將這7個區域併入基隆，有助於地區的發展與治理。（圖為李昌萬提供）

基隆市天行者慈善協會執行長黃永翔表示，基隆市、東北角及北海岸是一日生活圈的連結，若將周邊的區域納入成為大基隆市，有助於整體觀光發展及提升產業競爭力。（圖為黃永翔提供）

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