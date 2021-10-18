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    首頁　>　基隆市

    北北基區劃怎麼改？蔡適應提醒關鍵在雙北 基隆議員多傾向挺合併

    針對基隆市長林右昌拋出基隆與雙北合併兩方案，民進黨籍的基隆立委蔡適應表示，這兩個合併案的關鍵在於新北市、台北市，願不願意就北北基共同生活圈討論，而不是就個人政治算計，否則城市治理很難達到共同目標。（圖為立委蔡適應服務處提供）

    針對基隆市長林右昌拋出基隆與雙北合併兩方案，民進黨籍的基隆立委蔡適應表示，這兩個合併案的關鍵在於新北市、台北市，願不願意就北北基共同生活圈討論，而不是就個人政治算計，否則城市治理很難達到共同目標。（圖為立委蔡適應服務處提供）

    2021/10/18 21:45

    〔記者俞肇福／基隆報導〕針對基隆市長林右昌拋出基隆市與雙北合併兩方案，民進黨籍的基隆市選區立委蔡適應表示，這兩方案不管哪一案都有利基隆未來發展，值得國人正視討論，兩個合併案的關鍵在於新北市、台北市願不願意就北北基共同生活圈討論，而不是就個人政治算計，否則城市治理很難達到共同目標。

    已宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑辦公室發言人林祐德表示，不管是合併案的哪一個方案，財政劃分若沒有重新檢討、合理分配，城鄉差距M型化的問題還是一樣沒有解決，不管是基隆的發展，還是國家首都的競爭性，都沒有實質幫助。

    民進黨基隆市議員童子瑋表示，他長期就風土民情、產業結構及港埠條件觀察，力挺基隆市合併新北市東北角、北海岸7個行政區，升格大基隆既能解決資源分配不均的問題，更能有效發揮區域空間的發展特色，串連航運服務、漁業生產及海洋休閒活動，共同推升北海岸觀光產業發展。

    親民黨基隆市議員楊秀玉說，不管哪一案，她舉雙手支持，有的人說合併案後議員席次會調整，你不要那麼傻，但是她完全是無私，她當不當議員無所謂，因為這是對基隆人民真正好，我們因為行政區域合併，增加基隆市範圍，讓基隆朝更好的發展邁進。

    國民黨基隆市議員莊敬聖說，林右昌所提的兩個合併案，只要能通過他都支持，因為從國土規劃、城市治理來看，都是有利於基隆人民，也是應該要做的事；不過，他要提醒林右昌，不能因為合併案通過，預算反而變少了，應該要預算增加，更能照顧人民。

    無黨籍基隆市議員王醒之表示，樂見基隆市未來可以朝向財務更自主、縣市更公平的方向前進，但是如果以「升格競賽」當作唯一的方法，長遠來看會加劇台灣各縣市財政與權力M型化分配的後果。必須要更冷靜、更有全國性觀點的來進行這個政治工作。搶一時政治話語權的短線操作，其實對總體來說，不一定好。

    針對基隆市長林右昌拋出基隆與雙北合併兩方案，民進黨籍的基隆市議員童子瑋表示，升格大基隆既能解決資源分配不均的問題，更能有效發揮區域空間的發展特色。（圖為基隆市議員童子瑋服務處提供）

    針對基隆市長林右昌拋出基隆與雙北合併兩方案，民進黨籍的基隆市議員童子瑋表示，升格大基隆既能解決資源分配不均的問題，更能有效發揮區域空間的發展特色。（圖為基隆市議員童子瑋服務處提供）

    親民黨基隆市議員楊秀玉說，不管哪一案，她舉雙手支持，因為這是對基隆人民真正好，我們因為行政區域合併，增加基隆市範圍，讓基隆朝更好的發展邁進。（記者俞肇福翻攝臉書）

    親民黨基隆市議員楊秀玉說，不管哪一案，她舉雙手支持，因為這是對基隆人民真正好，我們因為行政區域合併，增加基隆市範圍，讓基隆朝更好的發展邁進。（記者俞肇福翻攝臉書）

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