基隆與雙北合併？林右昌拋2案 新北市選區民代看法不一

基隆市長林右昌今天拋出基隆與新北市瑞芳、雙溪、平溪、貢寮、萬里、金山與石門合併為大基隆，或者是基隆與新北市汐止區、台北市合併為大台北市。地方民代看法不一。（資料照，記者俞肇福攝）

2021/10/18 21:21

〔記者俞肇福／新北報導〕基隆市長林右昌今天（18日）拋出「北北基」行政區劃新方案，提出兩版本，其一為基隆市與鄰近新北市7區合併為「大基隆市」或「北海市」，另一方案是將基隆市、新北市汐止區與台北市合併為大台北市。

民進黨新北市立委賴品妤的選區包含汐止區與北海岸金山、萬里及東北角瑞芳、貢寮、雙溪、平溪等7區，不含北海岸的石門區；她認為，若基隆市合併到台北市，等同把基隆提升為直轄市，可獲更多資源整合，但若將北海岸與東北角7區併入基隆市，合併後人口數也難達到直轄市標準，這7區等於從直轄市降級，資源勢必減少。

民進黨新北市議員周雅玲的選區包含汐止、金山、萬里3區，她說，基隆市合併周邊新北市7個行政區，或基隆、台北合併，這議題其實每逢選舉就會被提出，但縣市合併議題，涉及台灣未來長遠的規劃發展，中央應該對於國土規劃做通盤性的考量，避免分散式的討論特定縣市行政區應該如何調整，否則北北基一題、新竹縣市一題、嘉義縣市又一題，但整體資源分配卻未必能均平。

周雅玲表示，站在市議員的角度來看縣市整併，其實民眾關切的還是資源分配問題，如果整併後能得到更多預算以及建設規劃，來解決目前城鄉發展失衡的現況，那麼理所當然會獲得民意支持，她也樂見此議題引起多方討論，希望能集思廣益，整合出最符合人民福祉的方案。

另一位民進黨議員張錦豪說，林右昌所提的方案是以基隆為出發點，但是他認為，應該是「大併小」，基隆市直接併入新北市。

國民黨新北市議員白珮茹說，國土規劃不應該是鄰近區域就合併，也不是市議員、立委說了算，光一個里的行政區域調整合併就在議會吵翻天，何況是攸關這麼多人的國土規劃，不管是哪一案，應該是全國各縣市國土規劃一起討論，不要誰提就討論誰的案？應該通盤檢討。

國民黨議員廖先翔說，行政區劃的調整，應最優先跟人民說明為什麼要調整，原先的劃分造成了什麼問題而必須要調整，但現在討論的北海市或大台北市給民眾的感覺是為了政治而調整，是為了選舉與連任而調整，並不是為了提供民眾更好及便捷的政府服務與效能，因此行政區調整的訴求必須要明確且利民，才有討論的意義。

民進黨新北市議員林裔綺選區在瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區，也是此區唯一的市議員，她認為，從台北縣改制升格為新北市後，東北角4個行政區的建設與福利較原本四鄉鎮時期明顯增加；若按照林右昌的說法，不知道改制合併會比現在更好？如果有更好，民眾才會支持。

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